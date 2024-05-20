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В Белгидромете рассказали, каким будет лето в этом году

Лето в этом году с большой долей вероятности будет теплее климатической нормы. При этом потепление будет постоянно сменяться похолоданием. Об этом в эфире СТВ рассказала руководитель службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко.

Источник: Агентство «Москва»

По словам специалиста, в Беларуси были очень теплыми конец марта и начало апреля. В итоге в середине апреля зацвели косточковые и началась вегетация сельскохозяйственных растений. После этого было похолодание, а такой перепад температуры приводит к потерям урожая.

При этом в прошлом году из 360 дней 140 были «оранжевыми» по уровню опасности.

В целом ученые считают прошлый год самым теплым в мире за последние 125 лет, а в ООН лето 2023-го назвали самым жарким в истории наблюдений.

А самым теплым днем лета-2023 в Беларуси было 6 августа — в Лельчицах температура поднялась до 34,5°С.