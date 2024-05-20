В Белгидромете рассказали, каким будет лето в этом году

По словам специалиста, в Беларуси были очень теплыми конец марта и начало апреля. В итоге в середине апреля зацвели косточковые и началась вегетация сельскохозяйственных растений. После этого было похолодание, а такой перепад температуры приводит к потерям урожая.
При этом в прошлом году из 360 дней 140 были «оранжевыми» по уровню опасности.
В целом ученые считают прошлый год самым теплым в мире за последние 125 лет, а в ООН лето 2023-го назвали самым жарким в истории наблюдений.
А самым теплым днем лета-2023 в Беларуси было 6 августа — в Лельчицах температура поднялась до 34,5°С.