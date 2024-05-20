Какой сегодня праздник: 21 мая

Чай является наиболее популярным среди напитков во всем мире. В популярности и распространённости уступает он только воде, но в отличие от неё употребляется не только для утоления жажды, но и как тонизирующее и согревающее средство, а разные сорта чая позволяют любителям напитка формировать предпочтения по собственному вкусу.