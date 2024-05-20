Какой сегодня праздник: 21 мая

Что интересного произошло 21 мая
21 мая работники культуры и искусства в Казахстане отмечают свой профессиональный праздник. Изначально этот день был установлен в 1998 году и отмечался в последнее воскресенье сентября. В 2013 году было решено перенести этот праздник на 21 мая.
Токаев поручил развивать креативные индустрии в Казахстане в ускоренном порядке.
В России сегодня отмечается День защиты от безработицы. Это неофициальный праздник, который учредили в 1992 году. Его цель — уделить особое внимание проблемам занятости населения.
Кроме того, сегодня в России отмечают День Тихоокеанского флота. Дата для празднования выбрана в связи с тем, что 21 мая 1731 года Сенатом «Для защиты земель, морских торговых путей и промыслов» были учреждены Охотская военная флотилия и Охотский военный порт — первая постоянно действующая военно-морская единица России на Тихом океане.
Сегодня же празднуют День полярника в России. 21 мая 1937 года начала свою работу первая научно исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1» («СП-1»).
Полярник: жизнь в Антарктиде круче, чем на подлодке.
Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2019 года своей резолюцией (A/RES/74/241) провозгласила 21 мая Международным днём чая (International Tea Day).
Чай является наиболее популярным среди напитков во всем мире. В популярности и распространённости уступает он только воде, но в отличие от неё употребляется не только для утоления жажды, но и как тонизирующее и согревающее средство, а разные сорта чая позволяют любителям напитка формировать предпочтения по собственному вкусу.
Еще сегодня Международный День космоса. Этот праздник существует уже больше 20 лет. Его автором считают американца Эндрю Томаса. В этот день жители Земли проводят познавательные мероприятия, посвященные Вселенной, звездам и планетам.
Почему не начали строить планетарий в столице.
Исторические события 21 мая в мире
1091-й — произошло первое зафиксированное в письменных источниках на Руси затмение Солнца;
1792-й — произошло извержение вулкана Ундзэн в Японии, которое вошло в пятерку самых разрушительных извержений в истории человечества по количеству жертв — 15 тысяч человек;
1904-й — в Париже основана FIFA — Международная федерация футбола;
1928-й — Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса;
1956-й — на атолле Бикини США провели первый сброс водородной бомбы.
Исторические события 21 мая в Казахстане
1940-й — образован Институт геологических исследований, ныне носящий имя академика Каныша Сатпаева;
1999-й — началась прокладка Каспийского нефтепровода протяженностью от Западного Казахстана до побережья Черного моря;
2004-й — при поддержке акимата Алматы в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла прошел первый международный фестиваль органной музыки.
Дни рождения знаменитостей 21 мая в мире
В 1921 году родился Андрей Сахаров — физик и общественный деятель, один из создателей советской водородной бомбы, лауреат Нобелевской премии мира (1975);
в 1937 году родилась Софико Чиаурели — советская и грузинская актриса, Народная артистка Грузии и Армении;
в 1949 году родилась Любовь Полищук — российская актриса, известная по ролям в фильмах «12 стульев», «Интердевочка», «Ширли-мырли»;
в 1955 году родился Сергей Шойгу — секретарь Совета безопасности России.
Кто родился 21 мая в Казахстане
В 1958 году родился Алексей Волков — казахстанский дипломат;
в 1970 году родился Ерболат Досаев — аким Алматы.
День смерти знаменитостей 21 мая в мире
В 1964 году умер Джеймс Франк — немецкий физик, лауреат Нобелевской премии;
в 1987 году умер Владимир Немоляев — советский кинорежиссер и сценарист;
в 2003 году умер Ярослав Голованов — российский журналист, писатель;
в 2004 году умер Ефим Березин — (сценический псевдоним Штепсель), советский актер, артист разговорного жанра;
в 2011 году умер Лев Николаев — российский телевизионный обозреватель, популяризатор науки, культуролог.
21 мая в православном календаре
Православная церковь вспоминает апостола Иоанна Богослова, мучеников Святого Секунда и его прихожан.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Арсений, Иван, Никифор и Пимен.