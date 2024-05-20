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Какой сегодня праздник: 21 мая

Этот день является 142-м в григорианском календаре. До конца года остается 224 дня. Чем знаменит этот день, читайте в справке Sputnik.

Источник: Sputnik.kz

Что интересного произошло 21 мая

21 мая работники культуры и искусства в Казахстане отмечают свой профессиональный праздник. Изначально этот день был установлен в 1998 году и отмечался в последнее воскресенье сентября. В 2013 году было решено перенести этот праздник на 21 мая.

Токаев поручил развивать креативные индустрии в Казахстане в ускоренном порядке.

В России сегодня отмечается День защиты от безработицы. Это неофициальный праздник, который учредили в 1992 году. Его цель — уделить особое внимание проблемам занятости населения.

Кроме того, сегодня в России отмечают День Тихоокеанского флота. Дата для празднования выбрана в связи с тем, что 21 мая 1731 года Сенатом «Для защиты земель, морских торговых путей и промыслов» были учреждены Охотская военная флотилия и Охотский военный порт — первая постоянно действующая военно-морская единица России на Тихом океане.

Сегодня же празднуют День полярника в России. 21 мая 1937 года начала свою работу первая научно исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1» («СП-1»).

Полярник: жизнь в Антарктиде круче, чем на подлодке.

Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2019 года своей резолюцией (A/RES/74/241) провозгласила 21 мая Международным днём чая (International Tea Day).

Чай является наиболее популярным среди напитков во всем мире. В популярности и распространённости уступает он только воде, но в отличие от неё употребляется не только для утоления жажды, но и как тонизирующее и согревающее средство, а разные сорта чая позволяют любителям напитка формировать предпочтения по собственному вкусу.

Еще сегодня Международный День космоса. Этот праздник существует уже больше 20 лет. Его автором считают американца Эндрю Томаса. В этот день жители Земли проводят познавательные мероприятия, посвященные Вселенной, звездам и планетам.

Почему не начали строить планетарий в столице.

Исторические события 21 мая в мире

1091-й — произошло первое зафиксированное в письменных источниках на Руси затмение Солнца;

1792-й — произошло извержение вулкана Ундзэн в Японии, которое вошло в пятерку самых разрушительных извержений в истории человечества по количеству жертв — 15 тысяч человек;

1904-й — в Париже основана FIFA — Международная федерация футбола;

1928-й — Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса;

1956-й — на атолле Бикини США провели первый сброс водородной бомбы.

Исторические события 21 мая в Казахстане

1940-й — образован Институт геологических исследований, ныне носящий имя академика Каныша Сатпаева;

1999-й — началась прокладка Каспийского нефтепровода протяженностью от Западного Казахстана до побережья Черного моря;

2004-й — при поддержке акимата Алматы в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла прошел первый международный фестиваль органной музыки.

Дни рождения знаменитостей 21 мая в мире

В 1921 году родился Андрей Сахаров — физик и общественный деятель, один из создателей советской водородной бомбы, лауреат Нобелевской премии мира (1975);

в 1937 году родилась Софико Чиаурели — советская и грузинская актриса, Народная артистка Грузии и Армении;

в 1949 году родилась Любовь Полищук — российская актриса, известная по ролям в фильмах «12 стульев», «Интердевочка», «Ширли-мырли»;

в 1955 году родился Сергей Шойгу — секретарь Совета безопасности России.

Кто родился 21 мая в Казахстане

В 1958 году родился Алексей Волков — казахстанский дипломат;

в 1970 году родился Ерболат Досаев — аким Алматы.

День смерти знаменитостей 21 мая в мире

В 1964 году умер Джеймс Франк — немецкий физик, лауреат Нобелевской премии;

в 1987 году умер Владимир Немоляев — советский кинорежиссер и сценарист;

в 2003 году умер Ярослав Голованов — российский журналист, писатель;

в 2004 году умер Ефим Березин — (сценический псевдоним Штепсель), советский актер, артист разговорного жанра;

в 2011 году умер Лев Николаев — российский телевизионный обозреватель, популяризатор науки, культуролог.

21 мая в православном календаре

Православная церковь вспоминает апостола Иоанна Богослова, мучеников Святого Секунда и его прихожан.

День ангела

Сегодня День ангела празднуют Арсений, Иван, Никифор и Пимен.