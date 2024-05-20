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Какие продукты не стоит есть пожилым людям

Некоторые виды продуктов могут быть вредны для пожилых людей. О принципах правильного питания для достижения долголетия рассказала российский нутрициолог Ирина Семаева, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Об этом она 20 мая рассказала изданию Life.ru.

По словам специалиста, пожилым людям следует избегать жирного мяса, поскольку оно негативно влияет на суставы. Кроме того, следует ограничить употребление соли, кофе и сладостей. Определенные популярные фрукты также могут быть вредны.

«Хурма, бананы, дыни и сладкие груши при употреблении более одной штуки в день способствуют образованию токсинов и увеличивают риск нарушения углеводного обмена, а также повышения уровня холестерина».

пояснила нутрициолог.

Вместо этих фруктов рекомендуется включать в рацион яркоокрашенные овощи, ягоды, авокадо, тыквенные семечки и продукты, богатые кальцием.

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