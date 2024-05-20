Какие продукты не стоит есть пожилым людям

Об этом она 20 мая рассказала изданию Life.ru.
По словам специалиста, пожилым людям следует избегать жирного мяса, поскольку оно негативно влияет на суставы. Кроме того, следует ограничить употребление соли, кофе и сладостей. Определенные популярные фрукты также могут быть вредны.
«Хурма, бананы, дыни и сладкие груши при употреблении более одной штуки в день способствуют образованию токсинов и увеличивают риск нарушения углеводного обмена, а также повышения уровня холестерина».
Вместо этих фруктов рекомендуется включать в рацион яркоокрашенные овощи, ягоды, авокадо, тыквенные семечки и продукты, богатые кальцием.