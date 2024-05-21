Что можно и нельзя делать в день Иоанна Богослова 21 мая, который называют Пшеничник

Православная церковь 21 мая вспоминает ученика Иисуса Христа — Иоанна Богослова. В народе принято отмечать Иванов день, или день Иоанна Богослова. Есть еще одно название — Пшеничник. Оно возникло из-за того, что с 21 мая начинали сеять пшеницу.
Что нельзя делать 21 мая
Не следует лениться. Согласно приметам, это можно спровоцировать проблемы на работе. Запрещено разжигать костры. Предки верили, что это может привести к несчастьям. Кроме того, 21 мая не одалживать соль и хлеб, так как это приведет к бедности. Не рекомендуется обманывать, а также сплетничать. Это связано с тем, что можно потерять счастье.
Что можно делать 21 мая
По традиции, 21 мая было принято печь специальные обетные пироги. Ими угощали родственников, друзей, соседей. Также указанные пироги давали нуждающимся. Так, чем больше будет пирогов, тем богаче окажется урожай хлеба.
Согласно приметам, дождь указывает на большое количество грибов. Про ненастную погоду говорит красный рассвет. В том случае, если у черемухи много цветов, то ждали дождливого лета.