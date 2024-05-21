Что можно и нельзя делать в день Иоанна Богослова 21 мая, который называют Пшеничник

Не следует лениться. Согласно приметам, это можно спровоцировать проблемы на работе. Запрещено разжигать костры. Предки верили, что это может привести к несчастьям. Кроме того, 21 мая не одалживать соль и хлеб, так как это приведет к бедности. Не рекомендуется обманывать, а также сплетничать. Это связано с тем, что можно потерять счастье.