Минздрав предложил приравнять обезболивающее «Тапентадол» к наркотикам

Проектом министерства также предлагается ввести новую квоту, в пределах которой осуществляются производство, хранение, ввоз и вывоз «Тапентадола» — 1 100 000 гр. В Минздраве добавили, что принимающие «Тапентадол» больные должны тщательно контролироваться, чтобы препарат не вызывал у них привыкания.