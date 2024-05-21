Минздрав предложил приравнять обезболивающее «Тапентадол» к наркотикам

«Все пациенты, получающие лечение препаратами-агонистами мю-опиоидных рецепторов, подлежат тщательному контролю в отношении злоупотребления и зависимости. Снижение дозы или внезапное прекращение их приема несет серьезный риск реакции отмены или других тяжелых нарушений», — говорится в документе.
Проектом министерства также предлагается ввести новую квоту, в пределах которой осуществляются производство, хранение, ввоз и вывоз «Тапентадола» — 1 100 000 гр. В Минздраве добавили, что принимающие «Тапентадол» больные должны тщательно контролироваться, чтобы препарат не вызывал у них привыкания.