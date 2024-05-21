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Минздрав предложил приравнять обезболивающее «Тапентадол» к наркотикам

Министерство здравоохранения России подготовило постановление правительства, согласно которому обезболивающее «Тапентадол» будет внесено в список наркотических веществ. Документ был опубликован на портале правовых актов regulation.gov.ru.

Источник: РИА "Новости"

«Все пациенты, получающие лечение препаратами-агонистами мю-опиоидных рецепторов, подлежат тщательному контролю в отношении злоупотребления и зависимости. Снижение дозы или внезапное прекращение их приема несет серьезный риск реакции отмены или других тяжелых нарушений», — говорится в документе.

Проектом министерства также предлагается ввести новую квоту, в пределах которой осуществляются производство, хранение, ввоз и вывоз «Тапентадола» — 1 100 000 гр. В Минздраве добавили, что принимающие «Тапентадол» больные должны тщательно контролироваться, чтобы препарат не вызывал у них привыкания.

«Тапентадол» — опиоидный анальгетик, который применяется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах. По клинической эффективности препарат близок к таким опиоидам, как морфин (антагонист мю-опиоидных рецепторов).
медицина