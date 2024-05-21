На гребне антициклона окажется Приморье 21 мая

Погоду в Приморье определяет гребень антициклона, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае без осадков. Утром местами туман. Ветер южный умеренный, в западной половине местами сильный. Температура воздуха +15…+26°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Утром туман. Ветер слабый, во второй половине южный умеренный до сильного. Температура воздуха +18…+20°С.
В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине южный умеренный до сильного. Температура воздуха +21…+23°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного, с середины дня юго-западный умеренный. Температура воздуха +18…+20°C.