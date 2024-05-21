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На гребне антициклона окажется Приморье 21 мая

Владивосток с утра накрыл туман.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 65% 758 мм рт. ст. +21°
Источник: PrimaMedia.ru

Погоду в Приморье определяет гребень антициклона, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае без осадков. Утром местами туман. Ветер южный умеренный, в западной половине местами сильный. Температура воздуха +15…+26°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Утром туман. Ветер слабый, во второй половине южный умеренный до сильного. Температура воздуха +18…+20°С.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине южный умеренный до сильного. Температура воздуха +21…+23°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного, с середины дня юго-западный умеренный. Температура воздуха +18…+20°C.