Потепление продолжается: какая погода будет в Хабаровском крае 21 мая

Во вторник, 21 мая, в Хабаровском крае ожидается тёплая погода без осадков. Практически на всей территории региона температура воздуха будет на несколько градусов выше вчерашних значений. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +22…+24 градуса, к ночи похолодает до +11…+13 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 8−13 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +23…+25 градусов, к ночи похолодает до +10…+12 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 8−13 м/с.
В Вяземском днём +24…+26 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.
В Советской Гавани днём +17…+19 градусов, к ночи похолодает до +5…+7 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +13…+15 градусов, к ночи похолодает до +2…+4 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6−11 м/с.
В Охотске днём +5…+7 градусов. С утра дождь с мокрым снегом, после обеда без существенных осадков. Ветер южный, 4−9 м/с.