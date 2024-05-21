Потепление продолжается: какая погода будет в Хабаровском крае 21 мая

Во вторник, 21 мая, в Хабаровском крае ожидается тёплая погода без осадков. Практически на всей территории региона температура воздуха будет на несколько градусов выше вчерашних значений. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.