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Потепление продолжается: какая погода будет в Хабаровском крае 21 мая

Повышение температур будет сопровождаться отсутствием осадков и сильного ветра.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 65% 758 мм рт. ст. +21°
Источник: Аргументы и факты

Во вторник, 21 мая, в Хабаровском крае ожидается тёплая погода без осадков. Практически на всей территории региона температура воздуха будет на несколько градусов выше вчерашних значений. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём +22…+24 градуса, к ночи похолодает до +11…+13 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 8−13 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +23…+25 градусов, к ночи похолодает до +10…+12 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 8−13 м/с.

В Вяземском днём +24…+26 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Советской Гавани днём +17…+19 градусов, к ночи похолодает до +5…+7 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +13…+15 градусов, к ночи похолодает до +2…+4 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6−11 м/с.

В Охотске днём +5…+7 градусов. С утра дождь с мокрым снегом, после обеда без существенных осадков. Ветер южный, 4−9 м/с.