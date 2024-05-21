Что произошло в Хабаровском крае к утру 21 мая

В Магадане 34-летнюю женщину обвиняют в убийстве своего 41-летнего сожителя. Она ударила мужчину ножом, затем попыталась избавиться от улик. Следствие продолжалось полтора месяца, после чего дело было передано в прокуратуру. Обвинение было утверждено и направлено в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
В Хабаровске 27-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль автомобиля Honda Insight. В результате неудачной попытки парковки повредила пять автомобилей. Затем попыталась покинуть место происшествия, но ее остановили очевидцы.
Житель Хабаровска решил прокатиться на чужом автомобиле, но устроил аварию. После этого он вернул машину на место и скрылся. На следующий день владелец автомобиля обнаружил повреждения. Сейчас в отношении виновника аварии ведется уголовное расследование. Если его вина будет доказана, он может получить до пяти лет тюрьмы.