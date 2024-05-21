Что произошло в Хабаровском крае к утру 21 мая

Житель Хабаровска решил прокатиться на чужом автомобиле, но устроил аварию. После этого он вернул машину на место и скрылся. На следующий день владелец автомобиля обнаружил повреждения. Сейчас в отношении виновника аварии ведется уголовное расследование. Если его вина будет доказана, он может получить до пяти лет тюрьмы.