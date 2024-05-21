Не добрались до Владивостока: самолеты направили в другой аэропорт

Сразу несколько самолетов разных авиакомпаний не смогли приземлиться во Владивостоке из Пекина и Москвы. Их направили на посадку в Хабаровск, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В пресс-службе международного аэропорта Владивостока корреспонденту «КП» рассказали, что самолеты развернули из-за плохой видимости: над городом собрался туман. Правда, отметили в ведомстве, он уже рассеивается, воздушные судна развернутся и приземлятся в дальневосточной столице, как и было запланировано изначально.
Всего в Хабаровск направились два самолета из Пекина и один — из Москвы.
Напомним, что в июне откроется новый прямой авиарейс Владивосток-Шанхай. Планируется, что он будет осуществляться три раза в неделю. Полететь в Китай можно будет из Владивостока по средам, пятницам и воскресеньям на судне Sukhoi SuperJet 100. Обратные рейсы будут по понедельникам, четвергам и субботам. По времени перелет займет почти четыре часа.
Ранее «КП» писала о студентке, которая спасла пассажира самолета уже во второй раз в жизни.