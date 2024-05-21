Не добрались до Владивостока: самолеты направили в другой аэропорт

Напомним, что в июне откроется новый прямой авиарейс Владивосток-Шанхай. Планируется, что он будет осуществляться три раза в неделю. Полететь в Китай можно будет из Владивостока по средам, пятницам и воскресеньям на судне Sukhoi SuperJet 100. Обратные рейсы будут по понедельникам, четвергам и субботам. По времени перелет займет почти четыре часа.