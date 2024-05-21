Последний звонок прозвенит в Хабаровске 24 мая

В Хабаровске в этом году выбран единый день для проведения праздничных мероприятия для всех выпускников краевой столицы — это более 8600 человек. Около 6300 школьников заканчивают в этом году 9 класс, 2300 ребят — 11-й, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.