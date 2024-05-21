Последний звонок прозвенит в Хабаровске 24 мая

В Хабаровске в этом году выбран единый день для проведения праздничных мероприятия для всех выпускников краевой столицы — это более 8600 человек. Около 6300 школьников заканчивают в этом году 9 класс, 2300 ребят — 11-й, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Как сообщили в городском управлении образования, дата была выбрана с учетом расписания экзаменов.
«Мы всегда смотрим, чтобы у ребят было минимум 2−3 дня после последнего звонка для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ», — рассказала заместитель начальника управления образования администрации Хабаровска Елена Тихонова.
По традиции в честь этого события руководство школ и сами ученики будут готовить классные часы, творческие вечера, чаепития и дискотеки.
Также стало известно, что 28 июня состоится общегородской выпускной для 11 классов в «Платинум Арене». Для ребят подготовят красочную концертную программу.