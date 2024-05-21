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21 мая в Новосибирске будет тепло, но пройдут дожди

Такой прогноз передают синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 65% 758 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске после небольшого похолодания снова вернется комфортная теплая погода. Ночью 21 мая синоптики прогнозируют +9…+11 градусов, днем — до +20…+22.

— Будет облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 5−10 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.

По Новосибирской области ночью будет тоже тепло, до +7…+12, местами +1…+6, а днем — до +18…+23, местами до +12…+17. Будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ночью местами грозы.