Рейтинг худших школ Новосибирска: отзывы родителей и учеников

Издание «АиФ-Новосибирск» опубликовало рейтинг школ, составленный на основе отзывов пользователей платформы 2ГИС. Рейтинг отражает мнение новосибирцев о качестве обучения, поведении педагогов, состоянии школьных помещений, работе охранников и других аспектах школьной жизни.



Средняя общеобразовательная школа № 2 (улица Чехова)



Школа получила оценку 1,9 из 5 возможных звезд на основе 47 отзывов. Новосибирцы жалуются на регулярные поборы, поведение педагогов, состояние территории школы и кабинетов.



«Парты находятся в аварийном состоянии. В кабинете истории на втором этаже парты все в дырках, будто их там грызут. В столовой и по всей школе находятся тараканы. Туалеты тоже в аварийном состоянии. Там нет ни мыла, ни сушилки или бумажных полотенец. Там даже нет туалетной бумаги, поэтому если ребёнку приспичит, то он будет ходить с грязной попой», — написал пользователь с ником «Карающий Конец».



Также школу критикуют за площадку перед зданием, которая выглядит заброшенной.

«Здесь опасно гулять детям, некоторые “чудесные” хозяева, отпускают своих песиков гулять без намордника и без поводка! Куда смотрит руководство школы?! Что касаемо самой школы, то начальное звено ещё ничего, а вот среднее звено отвратительное, вечная нехватка учителей, знания нулевые», — написала пользователь с ником «Серая кошка».



Школа № 96 с углубленным изучением английского языка (улица Фрунзе, 63/1)



Школа получила оценку 2,4 из 5 на основе 68 отзывов. Большое количество претензий связано с качеством еды в столовой, поведением охранников, педагогов и учеников.

«Ужасная школа с ужасными охранниками, ужасными работниками и с ужасной едой, в которой черви. Английский тут не углублённый от слова совсем. За опоздание ставят двойки по предмету, хотя у человека могли быть разные причины на опоздание. Не опускают с уроков даже с согласием родителей», — указала пользователь с ником Nodina.

Родители жалуются на постоянные поборы на ремонт школы, несмотря на то, что в школе водятся грызуны.



«На общешкольном родительском собрании директриса угрожала родителям, что если те будут писать негативные отзывы, их найдут, и мало их детям не покажется. Классный руководитель рассказывал, как низко писать плохие отзывы про школу, где ты когда-то учился, даже если и было что-то плохое, не стоит это писать, неблагодарно это», — отметила пользователь Jul Jul.



Средняя общеобразовательная школа № 120 (улица Дуси Ковальчук)



Школа получила оценку 2,4 из 5. Родители жалуются на поведение охранника, который нецензурно выражается в адрес учеников, и на постоянные крики педагогов. В школе водятся тараканы, фотографии которых прикладывают к отзывам пользователи.

«Требую уволить охранника! Неадекватное поведение на работе и использование нецензурной лексики на учеников. Каждые 40 минут — час выходит сделать перекур от слишком нервной и тяжелой работы (перегаром воняет уже на расстоянии 3−5 метров от него)», — указал пользователь с ником Артем Павлович.



Средняя общеобразовательная школа № 202 (улица Белинского)



Школа получила оценку 2,5 из 5 на основе 117 отзывов. И дети, и их родители жалуются на поведение учителей.



«Страшное место, ужасные учителя, никогда не идут на компромиссы и бывает забывают о том, что находятся в школе, а не на базаре. Часто не пускали в туалеты, в них, к слову, всегда было накурено, даже в детских», — написал выпускник ​Ivan Shetinin в марте 2024 года. Другие претензии связаны с состоянием школы, грязь и устаревший ремонт.



«Внутри часто очень грязно, в туалетах творится какая-то дичь: то унитазы все в отвратительном состоянии, то смыв не работает. Защёлок в туалетах почти нигде нет. Про туалетную бумагу вообще молчу, её никогда не было. В столовой сейчас кормят неплохо, потому что работают повара с 185-го лицея. А до этого питаться было невозможно. В столовой имеются тараканы», — указала Екатерина Кузнецова.



Средняя общеобразовательная школа № 217 (улица Виктора Шевелева, 3)



Школа получила оценку 2,5 из 5. Новосибирцы недовольны состоянием туалетов, кабинеты и гардеробы переполнены, дети занимаются в три смены. Есть и кадровая текучка — за полгода уволились 10 учителей.



«Школа, конечно, современная и красивая, и на этом все! Процесс обучения построен так, что детей всему учат родители дома, выполняя бесчисленное количество огромных ДЗ. А в классе решают пару примеров и всё или рисуют рисунки! Итог: дети абсолютно не получают знания в школе», — указал пользователь с ником «Северный человек». На входе в школу постоянно давка. Пользователи приложили фотографии, которые были сделаны в 2023 году.



«Вот и наступил тот момент, когда школа настолько нахапала детей, что теперь учиться будут в три смены. Соответственно, четыре урока в заведении, все остальное дистант. Какое образование получат дети?! Нанимать репетитора? Переводить в другую школу? Почему, живя рядом с большой новой школой, я должна об этом думать. Безобразие какое-то», — написала Олеся Лебедева.