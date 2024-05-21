Предприниматель из Хабаровска продавал поддельную парфюмерию

— Бизнесмен реализовывал туалетную воду известного бренда по четыре тысячи рублей за единицу через свою торговую точку, расположенную на территории областного центра. Предприниматель не имел лицензионного соглашения с правообладателем товарного знака, — рассказали в УМВД России по ЕАО.