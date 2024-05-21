Предприниматель из Хабаровска продавал поддельную парфюмерию

Сотрудники полиции в Хабаровске уличили местного предпринимателя в продаже контрафактной парфюмерии. Бизнесмен торговал туалетной водой известного бренда без соответствующей лицензии. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Оперативную информацию о нарушении получили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ЕАО.
— Бизнесмен реализовывал туалетную воду известного бренда по четыре тысячи рублей за единицу через свою торговую точку, расположенную на территории областного центра. Предприниматель не имел лицензионного соглашения с правообладателем товарного знака, — рассказали в УМВД России по ЕАО.
На предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака и продажу контрафактной продукции.