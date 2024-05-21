Хабаровский «Амур» подписал контракт с нападающим «Спартака»

Хоккейные клубы «Амур» и «Спартак» произвели обмен. Хабаровская команда получила права на нападающего Илью Талалуева, а «Спартак» получил защитника «Амурских тигров» Егора Мартынова и денежную компенсацию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Заключивший контракт на три сезона Илья Талалуев — воспитанник подмосковного хоккея, он провел в КХЛ больше 200 матчей за столичный «Спартак» и выиграл Кубок Петрова в составе «Химика» в ВХЛ.
У новичка «Амура» 72 очка в 221 игре в регулярных чемпионатах КХЛ, также он имеет за плечами 17 матчей плей-офф, где забил два гола.
Напомним, 17 мая «Амур» подписал сенсационное для КХЛ соглашение с экс-форвардом сборной США Алексом Гальченюком.