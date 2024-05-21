В Приморье экс-ректору ВГУЭС Лазареву продлили арест до июня

Напомним, что бывшего депутата и его сына задержали в конце марта этого года. Среди вменяемых преступлений организация преступного сообщества, хищения собственности (имущество на Державина, Десятая, Гоголя во Владивостоке), а также средств гособоронзаказа, поступавших в возглавляемый Геннадием Лазаревым совет директоров ЗАО «Восточная верфь». Пострадали десять коммерческих компаний и НКО, а сумма ущерба составила шесть миллионов рублей.