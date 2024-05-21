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В Приморье экс-ректору ВГУЭС Лазареву продлили арест до июня

Бывший депутат ЗС ПК Геннадий Лазарев пробудет в СИЗО до 4 июня.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке Фрунзенский районный суд продлил арест бывшему ректору ВГУЭС Геннадию Лазареву и его сыну Иннокентию, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

«Геннадию Лазареву продлили арест до 4 июня 2024 года, его сыну — на тот же срок», — рассказали корреспонденту редакции в пресс-службе суда.

Напомним, что бывшего депутата и его сына задержали в конце марта этого года. Среди вменяемых преступлений организация преступного сообщества, хищения собственности (имущество на Державина, Десятая, Гоголя во Владивостоке), а также средств гособоронзаказа, поступавших в возглавляемый Геннадием Лазаревым совет директоров ЗАО «Восточная верфь». Пострадали десять коммерческих компаний и НКО, а сумма ущерба составила шесть миллионов рублей.

Вместе с Геннадием Лазаревым были задержаны еще девять человек, среди которых главный бухгалтер одного из структурных подразделений Ольга Буглак.