В Приморье экс-ректору ВГУЭС Лазареву продлили арест до июня

Во Владивостоке Фрунзенский районный суд продлил арест бывшему ректору ВГУЭС Геннадию Лазареву и его сыну Иннокентию, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
«Геннадию Лазареву продлили арест до 4 июня 2024 года, его сыну — на тот же срок», — рассказали корреспонденту редакции в пресс-службе суда.
Напомним, что бывшего депутата и его сына задержали в конце марта этого года. Среди вменяемых преступлений организация преступного сообщества, хищения собственности (имущество на Державина, Десятая, Гоголя во Владивостоке), а также средств гособоронзаказа, поступавших в возглавляемый Геннадием Лазаревым совет директоров ЗАО «Восточная верфь». Пострадали десять коммерческих компаний и НКО, а сумма ущерба составила шесть миллионов рублей.
Вместе с Геннадием Лазаревым были задержаны еще девять человек, среди которых главный бухгалтер одного из структурных подразделений Ольга Буглак.