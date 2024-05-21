Жительница Приморья продавала отцовство над своими детьми мигрантам

«Гражданка РФ, в отношении своих детей, имеющих также гражданство РФ, установила отцовство граждан Республики Узбекистан за денежное вознаграждение, в ее отношении возбуждено уголовное дело», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
Установлено, что заработать таким образом женщине предложила знакомая. Обвиняемая оформила отцовство на иностранца в отношении своих сына и дочери. За помощь ей было обещано 100 тысяч рублей.
Факты установления отцовства гражданами Республики Узбекистан были признаны недействительными Уссурийским районным судом, они признаны недействительными.
Напомним, во Владивостоке заключили под стражу иностранца, который сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку. В настоящее время ребенок находится в больнице с переломами.