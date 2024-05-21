Главную улицу Хабаровска в его 166 день рождения сделают пешеходной

— В рамках арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск» будут организованы различные площадки. Участники мероприятия устроят творческие выступления и проведут мастер-классы. Кроме того, с 18:00 до 22:00 на Комсомольской площади будет проходить большой праздничный концерт, посвященный Дню города. Завершит первый день празднование светомузыкальное и лазерное шоу на городских прудах, которое начнётся в 22:00, — рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы. Продолжится празднование 2 июня. В этот день горожан ждёт сразу несколько концертных программ — они пройдут в парках «Динамо» и «Муравьёва-Амурского» с 12:00 до 13:00. С 16:00 до 17:00 состоится марш-парад оркестров-участников фестиваля «Амурские волны» от площади имени Ленина до Комсомольской, где участники организуют свои концертные выступления с 17:00 до 21:00. В этот день повторится вечернее светомузыкальное и лазерное шоу на городских прудах — начало в 22:00.