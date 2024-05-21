Главную улицу Хабаровска в его 166 день рождения сделают пешеходной

В Хабаровске полным идёт подготовка к празднованию 166-летия со дня его основания — торжественные мероприятия в честь этой даты пройдут 1 и 2 июня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», администрация столицы региона подготовила для жителей ряд интересных активностей и событий. Отметим, что от традиционного театрализованного шествия трудовых коллективов в этом году решили отказаться, но праздничное настроение от этого не пострадает.
Одним из главных событий Дня города станет уже полюбившийся местным жителям арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». Так, 1 июня один из участков главной улицы Хабаровска — Муравьёва-Амурского — сделают исключительно пешеходным. Откроют фестиваль в 14:30 участники XII Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны».
— В рамках арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск» будут организованы различные площадки. Участники мероприятия устроят творческие выступления и проведут мастер-классы. Кроме того, с 18:00 до 22:00 на Комсомольской площади будет проходить большой праздничный концерт, посвященный Дню города. Завершит первый день празднование светомузыкальное и лазерное шоу на городских прудах, которое начнётся в 22:00, — рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы. Продолжится празднование 2 июня. В этот день горожан ждёт сразу несколько концертных программ — они пройдут в парках «Динамо» и «Муравьёва-Амурского» с 12:00 до 13:00. С 16:00 до 17:00 состоится марш-парад оркестров-участников фестиваля «Амурские волны» от площади имени Ленина до Комсомольской, где участники организуют свои концертные выступления с 17:00 до 21:00. В этот день повторится вечернее светомузыкальное и лазерное шоу на городских прудах — начало в 22:00.
Напомним, что на 12 площадках Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре с 27 мая по 2 июня пройдет XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Его дебютантами в этом году станут гости из Санкт-Петербурга — 23 Военный оркестр объединенного стратегического командования Западного военного округа. Он является правопреемником Придворного музыкантского хора, созданного в 1882 году.