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Юля Гаврилина, Милана Хаметова и другие: VK Fest анонсировал звездных блогеров и спикеров фестиваля в Красноярске

8 июня, в субботу, на острове Татышев в Красноярске пройдет VK Fest — самое большое музыкально-развлекательное событие для всей семьи.

Источник: VK Fest

Посетителей ждут любимые исполнители, встречи с блогерами и спикерами, игры, развлечения, образовательная программа, творческие зоны, технологические новинки и кухня от местных рестораторов.

Гости фестиваля смогут встретиться с певицами Миланой Хаметовой, Катей Адушкиной и Юлей Гаврилиной, стримером Никитой Сударем. Эти знаменитости и еще один специальный гость, имя которого держится в секрете, проведут автограф-сессию на стенде VK Клипов. Ведущим программы фестиваля выступит блогер Дима Масленников. Спикерами лектория VK Fest в Красноярске станут блогеры и певицы Катя Адушкина и Юля Гаврилина, шеф-повар ресторана Fresco Asia Григорий Ким. Список звездных гостей фестиваля будет пополняться.

Координатор VK Fest в Красноярске — Сибирский институт развития креативных индустрий — в партнерстве с местным бизнесом готовит локацию, которая познакомит гостей с гастрономией и туризмом Красноярского края. Региональные представители раскроют идею того, что в Сибири жить вкусно, интересно и красиво. На одной из их площадок пройдет гастрофестиваль, в котором будут участвовать бренд-шефы ресторана Bellini Илья Ходзицкий и Егор Штепа, шеф-повар 0.75 please Александр Спиридонов, бренд-шеф ресторана Tunguska Николай Бобров, шеф-повар Kiko ramen izakaya Зинаида Падерина и бренд-шеф Franky Woo Пётр Хрущёв.

На гастрофестивале будут представлены рестораны N'kei, Jil, Mike&Molly, 12 Слоёв, Sushi, Please!, «Чешуя», Hello… Open kitchen, а также Институт гастрономии СФУ — седьмой в мире и единственный в России филиал французского Института Paul Bocuse.

Посетителей VK Fest ждут турниры по хоккею с клубом «Сокол», соревнования по экстремальным видам спорта, музыкальный квиз, погружение в виртуальную реальность, мастер-классы по диджеингу и прыжкам на батутах, аквагрим, настольные игры. Они смогут научиться быстро собирать кубик Рубика, рисовать и лепить, создавать арт-объекты, познакомятся с произведениями Музейно-образовательного центра Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова.

«VK Fest в Красноярске откроет свои двери для ценителей разнообразного досуга. Наш мультиформатный фестиваль включает в себя не только встречи со звездами, но и широкую культурную, образовательную и развлекательную программу. Ждем на острове Татышев взрослых и детей, чтобы здорово провести время и вместе начать это лето в атмосфере музыки, творчества и веселья», — рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

В 2024 году VK Fest соберет гостей в девятый раз. Фестиваль, годом ранее объединивший 200 тысяч посетителей, пройдет в пяти городах: Уфе, Красноярске, Сириусе (Сочи), Санкт-Петербурге и Москве. Генеральный партнер VK Fest 2024 — Альфа-Банк.

Билеты доступны на сайте vkfest.ru.

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