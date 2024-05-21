Юля Гаврилина, Милана Хаметова и другие: VK Fest анонсировал звездных блогеров и спикеров фестиваля в Красноярске

«VK Fest в Красноярске откроет свои двери для ценителей разнообразного досуга. Наш мультиформатный фестиваль включает в себя не только встречи со звездами, но и широкую культурную, образовательную и развлекательную программу. Ждем на острове Татышев взрослых и детей, чтобы здорово провести время и вместе начать это лето в атмосфере музыки, творчества и веселья», — рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.