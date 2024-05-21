В России разработали нейросеть для определения поддельных документов

«Ведущий российский разработчик систем распознавания Smart Engines, отечественный производитель сканеров ГК “Интек” и основной поставщик ПО для автоматизации нотариата “Триасофт” создали и апробировали новый комплекс на основе ИИ, который призван защитить граждан и бизнес от мошенничества с документами при выполнении нотариальных действий», — говорится в сообщении.
«Более 7 тысяч нотариусов могут впервые автоматически выявлять поддельные паспорта РФ у участников сделки и документы мигрантов из СНГ при оформлении нотариальных переводов документов. С помощью передового ИИ появилась возможность проверять на подлинность свидетельства и нотариальные доверенности», — уточнили в компании.
Как объяснили специалисты, преступники и мошенники используют качественно подделанные паспорта для совершения преступлений. Искусственный интеллект может анализировать около 60 параметров — автоматически определяет, какой документ перед ним, распознает данные и проверяет оригинальность бланка документа, целостность его элементов защиты — переклейку фотографии, защитные флуоресцентные волокна, флуоресцентные чернила, бумагу. При этом сканирование занимает около секунды.
С помощью этого инструмента также можно проверить подлинность паспорта иностранцев всех стран мира и национальные удостоверения Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении. Кроме того, ИИ сверяет данные с информацией в чипе, если он есть.
«Дополнительно нотариусы могут проверить на подлинность без обращения к государственным базам данных бланки нотариальных доверенностей и свидетельств о браке, смерти, рождении, разводе, смене фамилии и так далее. Обученная нейросеть по охвату и возможностям проверки документов обеспечивает уровень безопасности нотариальных сделок даже выше, чем на государственной границе», — добавили в компании.
Как рассказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров, задачей компании на будущее является масштабирование технологий проверки подлинности документов в банках. «Банки относятся к объектам критически важной инфраструктуры, и их главная задача по определению — обеспечить безопасность денег граждан», — добавил он.