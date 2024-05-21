В России разработали нейросеть для определения поддельных документов

С помощью этого инструмента также можно проверить подлинность паспорта иностранцев всех стран мира и национальные удостоверения Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении. Кроме того, ИИ сверяет данные с информацией в чипе, если он есть.