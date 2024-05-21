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Боец ММА из Новосибирска Земфира Алиева поборется за ₽10 млн на шоу «Титаны»

Участие в шоу «Титаны» произвело на Земфиру неизгладимое впечатление.

Источник: Соцсети

Скоро на канале «ТНТ» стартует уникальный спортивный проект «Титаны», в котором 99 атлетов со всей России сразятся за главный приз в 10 миллионов рублей и почетный титул сильнейшего человека страны. Об этом сообщают на сайте «Сиб.фм».

Среди участников проекта будет представлять Новосибирск 30-летняя Земфира Алиева. Свою спортивную карьеру она начала с бокса, а затем перешла в смешанные единоборства, где добилась выдающихся успехов, став призером чемпионата мира и чемпионкой России.

Участие в шоу «Титаны» произвело на Земфиру неизгладимое впечатление. Она отметила грандиозный масштаб и особую атмосферу проекта. Навыки, приобретенные в ММА, стали для нее ценным подспорьем во время прохождения испытаний, хотя некоторые из них оказались крайне непростыми.

Земфира призналась, что считает Новосибирск своим родным городом и источником вдохновения. Она пришла на проект за победой и уверена в своих силах, несмотря на конкуренцию с сильнейшими атлетами страны.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что город танцует и поёт вместе с музыкантом Kamazzом.

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