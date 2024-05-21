Боец ММА из Новосибирска Земфира Алиева поборется за ₽10 млн на шоу «Титаны»

Участие в шоу «Титаны» произвело на Земфиру неизгладимое впечатление. Она отметила грандиозный масштаб и особую атмосферу проекта. Навыки, приобретенные в ММА, стали для нее ценным подспорьем во время прохождения испытаний, хотя некоторые из них оказались крайне непростыми.