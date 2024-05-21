Грицюк рассказал о волне хейта после его отъезда из омского «Авангарда»

«Я общался с ранее выступавшими в “Дэвилз” парнями — Егором Яковлевым и Никитой Гусевым, много слышал об этой команде, но всё же сейчас стоит задача сконцентрироваться на хороших выступлениях в КХЛ. (…) Понятно, что чем выше ты задрафтован, тем больше лимита доверия от команды получаешь на старте заокеанской карьеры. Думаю, если я буду в хорошей форме и в клубе это увидят, то никаких вопросов ко мне не возникнет», — сказал Грицюк.