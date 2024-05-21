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Грицюк рассказал о волне хейта после его отъезда из омского «Авангарда»

Поэтому в случае отъезда в НХЛ, это его уже не заденет.

Источник: Om1.ru

Нападающий СКА Арсений Грицюк не отказался от своих планов уехать в НХЛ. Игрок задрафтован «Нью-Джерси» под 129 номером. Но сначала он должен отработать контракт со СКА. После окончания срока соглашения Грицюк будет готов принимать предложения.

«Я общался с ранее выступавшими в “Дэвилз” парнями — Егором Яковлевым и Никитой Гусевым, много слышал об этой команде, но всё же сейчас стоит задача сконцентрироваться на хороших выступлениях в КХЛ. (…) Понятно, что чем выше ты задрафтован, тем больше лимита доверия от команды получаешь на старте заокеанской карьеры. Думаю, если я буду в хорошей форме и в клубе это увидят, то никаких вопросов ко мне не возникнет», — сказал Грицюк.

Он также высказался о реакции со стороны болельщиков, которые могут болезненно воспринять его отъезд за океан. Грицюка это, как оказалось, не страшит. По его словам, после отъезда из омского «Авангарда» он столкнулся с большой волной хейта и негодования.

«Думаю, хуже уже точно не будет», — со смехом заявил игрок.