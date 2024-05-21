Названы российские курорты, где летом можно снять самое недорогое жилье

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Определены российские курорты с самой дешевой стоимостью аренды в летний период, сообщает Суточно.ру.
Сочи, Зеленоградск и Геленджик — наиболее популярные пляжные курорты в июне, июле и августе. Там туристы арендуют жилье чаще всего, отмечают аналитики сервиса. Далее в списке — Светлогорск, Ялта, Лазаревское, Витязево, Анапа, Новороссийск и Ейск.
«Спрос превышает прошлогодние показатели на 40 процентов. Список самых востребованных мест за год почти не изменился — в десятку вошел Ейск», — рассказывает гендиректор компании Юрий Кузнецов.
Кроме того, Ейск — курорт, где стоимость посуточной аренды обойдется дешевле всего — от 3170 тысячи рублей. В Витязево можно разместиться, потратив от 3,9 тысячи рублей в сутки, в Новороссийске — от 3970 рублей.
Самая дорогая посуточная аренда жилья этим летом — в Зеленоградске. Средняя ставка здесь — 6630 рублей за ночь. В Светлогорске чуть дешевле — 5770 рублей, в Сочи — 5730 рублей, Геленджике — 5640 рублей. В Ялте, Лазаревском и Анапе — от четырех до 4,4 тысячи рублей.
За год плата за съем квартир и домов на пляжных курортах летом сильнее всего выросла в Новороссийске — на 24 процента, Зеленоградске — на 23 процента, Витязево — на 22 процента.
В среднем туристы бронируют на курортах посуточное жилье на восемь дней и тратят на аренду 39,7 тысячи рублей. Это на десять процентов больше, чем год назад.