Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы уже обработанные от клещей места в Красноярске

С начала мая в Красноярске обработали от клещей больше 100 га городской территории, сообщили в мэрии.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Чтобы работа была эффективной, ее проводят в теплые дни, когда нет дождей.

Только по жалобам жителей специалисты подрядной организации уже обследовали несколько десятков участков. На 22 из них клещевая активность подтвердилась.

В администрации перечислили территории, где был распылен препарат:

  • на ул. Сергея Лазо — у домов № 28 и 34;
  • сквер «Зелёный берег»;
  • на ул. Одесская — вдоль пешеходной дорожки от дома № 1 до здания № 67а (школа);
  • на ул. Алёши Тимошенкова — пустырь возле дома № 82/2 и до дома № 78;
  • сквер Победителей;
  • сквер Одесский;
  • на ул. Ладо Кецховели — между домами № 20 и 18а;
  • на ул. Норильская — вдоль домов № 34 до № 54;
  • на ул. Борисевича — пустырь напротив дома № 13, сквер вблизи дома № 1 г;
  • на ул. Семафорная — между гаражным массивом и домом № 199;
  • сквер Фестивальный;
  • на ул. Юшкова — вдоль домов № 30,32, 34, 36;
  • на ул. Елены Стасовой — рядом с домом № 48е;
  • на пр. 60 лет Образования СССР — вокруг дома № 3к;
  • на ул. Взлётная — возле домов № 36 и 38;
  • в район домов № 7, 11 по ул. Светлогорской и со стороны ул. Шумяцкого;
  • сквер Молодёжный и территория около ул. Калинина 45−47;
  • вокруг домов по ул. Путоранской, Мангазейской и пер. Авамского;

Еще 15 участков обработали по предписаниям Роспотребнадзора:

  • остров Татышев (возле детской площадки и в месте для выгула собак);
  • пр. Ульяновский;
  • ул. Молокова, Шахтёров;
  • ул. Батурина 30, 36, 38, 40;
  • ул. Караульная (Кардиоцентр), ул. 9 Мая;
  • Преображенский (мкр. Слобода Весны);
  • ул. Петра Ломако;
  • ул. Урванцева, 4, 5, 6, 7;
  • ул. 9 Мая, 8 — ул. Светлогорская, 11;
  • ул. Ястынская, 18/1 и 19а;
  • ул. Весны, 17;
  • деревня Бадалык и территория вокруг в радиусе 50 м;

Сейчас работа продолжается. Напомним, за счет бюджетных средств в этом сезоне в Красноярске от клещей обработают более 460 га муниципальной территории. Часть мест определил Роспотребнадзор, список можно посмотреть здесь.

«Также акарицидную обработку проводят и на других муниципальных участках, если на клещей там жалуются горожане. Достаточно сообщить о таких случаях в службу 005 по телефону 223−85−05. Заявка будет зафиксирована и на участок направят специалистов. Они проведут обязательное в таких случаях энтомологическое обследование. Если активность клещей подтвердится, участок будет обработан», — рассказали в мэрии.

Обработку на дворовой или частной территории за свои средства могут организовать собственники. Все препараты, которые используются для опрыскивания, должны быть безопасны для людей и животных. В течение нескольких часов они впитываются в землю и корни травы, где чаще всего обитают клещи. Они погибают в течение нескольких часов после контакта с препаратами. После обработки ждут несколько дней и проводят повторное обследование — если клещи на участке все еще попадаются, проводится повторное опрыскивание.

здоровье