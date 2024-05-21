Названы уже обработанные от клещей места в Красноярске

Чтобы работа была эффективной, ее проводят в теплые дни, когда нет дождей.
Только по жалобам жителей специалисты подрядной организации уже обследовали несколько десятков участков. На 22 из них клещевая активность подтвердилась.
В администрации перечислили территории, где был распылен препарат:
- на ул. Сергея Лазо — у домов № 28 и 34;
- сквер «Зелёный берег»;
- на ул. Одесская — вдоль пешеходной дорожки от дома № 1 до здания № 67а (школа);
- на ул. Алёши Тимошенкова — пустырь возле дома № 82/2 и до дома № 78;
- сквер Победителей;
- сквер Одесский;
- на ул. Ладо Кецховели — между домами № 20 и 18а;
- на ул. Норильская — вдоль домов № 34 до № 54;
- на ул. Борисевича — пустырь напротив дома № 13, сквер вблизи дома № 1 г;
- на ул. Семафорная — между гаражным массивом и домом № 199;
- сквер Фестивальный;
- на ул. Юшкова — вдоль домов № 30,32, 34, 36;
- на ул. Елены Стасовой — рядом с домом № 48е;
- на пр. 60 лет Образования СССР — вокруг дома № 3к;
- на ул. Взлётная — возле домов № 36 и 38;
- в район домов № 7, 11 по ул. Светлогорской и со стороны ул. Шумяцкого;
- сквер Молодёжный и территория около ул. Калинина 45−47;
- вокруг домов по ул. Путоранской, Мангазейской и пер. Авамского;
Еще 15 участков обработали по предписаниям Роспотребнадзора:
- остров Татышев (возле детской площадки и в месте для выгула собак);
- пр. Ульяновский;
- ул. Молокова, Шахтёров;
- ул. Батурина 30, 36, 38, 40;
- ул. Караульная (Кардиоцентр), ул. 9 Мая;
- Преображенский (мкр. Слобода Весны);
- ул. Петра Ломако;
- ул. Урванцева, 4, 5, 6, 7;
- ул. 9 Мая, 8 — ул. Светлогорская, 11;
- ул. Ястынская, 18/1 и 19а;
- ул. Весны, 17;
- деревня Бадалык и территория вокруг в радиусе 50 м;
Сейчас работа продолжается. Напомним, за счет бюджетных средств в этом сезоне в Красноярске от клещей обработают более 460 га муниципальной территории. Часть мест определил Роспотребнадзор, список можно посмотреть здесь.
«Также акарицидную обработку проводят и на других муниципальных участках, если на клещей там жалуются горожане. Достаточно сообщить о таких случаях в службу 005 по телефону 223−85−05. Заявка будет зафиксирована и на участок направят специалистов. Они проведут обязательное в таких случаях энтомологическое обследование. Если активность клещей подтвердится, участок будет обработан», — рассказали в мэрии.
Обработку на дворовой или частной территории за свои средства могут организовать собственники. Все препараты, которые используются для опрыскивания, должны быть безопасны для людей и животных. В течение нескольких часов они впитываются в землю и корни травы, где чаще всего обитают клещи. Они погибают в течение нескольких часов после контакта с препаратами. После обработки ждут несколько дней и проводят повторное обследование — если клещи на участке все еще попадаются, проводится повторное опрыскивание.