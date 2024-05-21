Названы уже обработанные от клещей места в Красноярске

Обработку на дворовой или частной территории за свои средства могут организовать собственники. Все препараты, которые используются для опрыскивания, должны быть безопасны для людей и животных. В течение нескольких часов они впитываются в землю и корни травы, где чаще всего обитают клещи. Они погибают в течение нескольких часов после контакта с препаратами. После обработки ждут несколько дней и проводят повторное обследование — если клещи на участке все еще попадаются, проводится повторное опрыскивание.