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Вторник обещает стать самым теплым днем на Южном Урале с начала мая

В среду ветер сменит направление — подует с северо-запада, температура воздуха понизится до 14−19; в четверг похолодание продолжится.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: РИА "Новости"

Вторник, 21 мая, обещает стать самым теплым днем в Челябинской области с начала мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Столбики термометров дотянутся до 20−25 градусов, при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, его скорость 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Непосредственно в Челябинске сегодня плюс 21−23, порывы ветра до 12 м/с. В 6.30 утра в центре города плюс 7, влажность 69%, ветер западный 1 м/с, атмосферное давление 739 мм ртутного столба, что составляет норму.

В среду ветер сменит направление — подует с северо-запада, температура воздуха понизится до 14−19, только на юге будет около 24; в четверг похолодание продолжится — уже 9−14 выше нуля.