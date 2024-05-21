Вторник обещает стать самым теплым днем на Южном Урале с начала мая

Вторник, 21 мая, обещает стать самым теплым днем в Челябинской области с начала мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Столбики термометров дотянутся до 20−25 градусов, при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, его скорость 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Непосредственно в Челябинске сегодня плюс 21−23, порывы ветра до 12 м/с. В 6.30 утра в центре города плюс 7, влажность 69%, ветер западный 1 м/с, атмосферное давление 739 мм ртутного столба, что составляет норму.
В среду ветер сменит направление — подует с северо-запада, температура воздуха понизится до 14−19, только на юге будет около 24; в четверг похолодание продолжится — уже 9−14 выше нуля.