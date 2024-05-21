Школьники Октябрьского округа Омска оказались на «Один день в армии»

«Мы в очередной раз хотели устроить детям военно-спортивный праздник, показать им, как выглядит один день в армии, — рассказал Юрий Козловский. — Одни из основных целей подобного рода мероприятий — спортивная подготовка молодежи, воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения, развитие гордости за свой округ, город и страну в целом. И, кажется, достигнуть их у нас получается».