Школьники Октябрьского округа Омска оказались на «Один день в армии»

В состязаниях приняли участие команды школ №№ 2, 141 и 27.
Ребятам 14−16 лет выпала уникальная возможность на несколько часов оказаться в условиях настоящей армии и пройти полосу препятствий.
Инициатором мероприятия выступили КТОС «Шинник», преподаватель физической культуры БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» Сергей Струков и депутат Омского городского Совета Юрий Козловский. Поддержать ребят и поболеть за соревнующихся собрались активисты и старшие по домам Октябрьского округа.
Участники соревновались в поднятии гири, подтягивании на турнике, прыжках через барьер и других испытаниях. А после школьников угощали настоящей военной кашей.
«Мы в очередной раз хотели устроить детям военно-спортивный праздник, показать им, как выглядит один день в армии, — рассказал Юрий Козловский. — Одни из основных целей подобного рода мероприятий — спортивная подготовка молодежи, воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения, развитие гордости за свой округ, город и страну в целом. И, кажется, достигнуть их у нас получается».
Согласился со словами депутата и идейный вдохновитель мероприятия, главный судья соревнований, преподаватель физической культуры БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» Сергей Струков:
«На состязаниях дети очень дружны и следуют девизу “один за всех, все на одного”. Мальчишкам нравится, они каждый год ждут “Одного дня в армии”, и каждый год он проходит все более интересно. Надеемся: дальше — больше!».
Пока же почетное третье место заняла БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», второе место досталось школе БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 141», а победителями стали учащиеся БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27».
Автор: Наталья Поль.
Фото: Евгения Бутакова.