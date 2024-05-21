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В Омске водитель может заплатить штраф за грязные номера

В Омске против водителя, который намеренно скрыл за грязью номера на машине, возбудили административное дело.

Источник: МК.RU Омск

Ему грозит штраф в 5 тысяч рублей.

Автомобиль «Haval» с нечитаемыми номерами остановили инспекторы ДТС на улице Масленникова. Сама машина была чистой, а вот номера на ней — грязными. За рулём иномарки находился 28-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, против него было возбуждено административное дело по части второй статьи 12.2 КоАП РФ. Наказание по ней — штраф в размере 5 тысяч рублей или же лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Ранее «МК в Омске» писал о женщине, которую оштрафовали за детей, выглядывающих из люка машины во время движения.

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