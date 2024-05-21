В Омске водитель может заплатить штраф за грязные номера

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, против него было возбуждено административное дело по части второй статьи 12.2 КоАП РФ. Наказание по ней — штраф в размере 5 тысяч рублей или же лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.