В Омске водитель может заплатить штраф за грязные номера

Ему грозит штраф в 5 тысяч рублей.
Автомобиль «Haval» с нечитаемыми номерами остановили инспекторы ДТС на улице Масленникова. Сама машина была чистой, а вот номера на ней — грязными. За рулём иномарки находился 28-летний мужчина.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, против него было возбуждено административное дело по части второй статьи 12.2 КоАП РФ. Наказание по ней — штраф в размере 5 тысяч рублей или же лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.
Ранее «МК в Омске» писал о женщине, которую оштрафовали за детей, выглядывающих из люка машины во время движения.