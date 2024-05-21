Летний отдых детей в Хабаровске 2024: стоимость, когда начнутся смены

Летний отдых детей в Хабаровске 2024 все больше интересует жителей региона, ведь осталось совсем немного до самых длинных каникул. Конечно, многие планируют поездки на море или в другие регионы нашей страны, но одновременно с этим можно предложить ребенку съездить в лагерь. И это не только познавательно, к тому же это спорт и новые знакомства!