Летний отдых детей в Хабаровске 2024: стоимость, когда начнутся смены

Летний отдых детей в Хабаровске 2024 все больше интересует жителей региона, ведь осталось совсем немного до самых длинных каникул. Конечно, многие планируют поездки на море или в другие регионы нашей страны, но одновременно с этим можно предложить ребенку съездить в лагерь. И это не только познавательно, к тому же это спорт и новые знакомства!
В Хабаровском крае есть несколько лагерей, куда можно предложить отправиться чаду. Что именно выбрать, мы вам не подскажем, ведь вкусы у всех разные. Но наша подборка точно поможет вам определиться с самой лучшей сменой!
КДЦ «Созвездие»
В данном центре существует сразу несколько дружин, где можно отдохнуть. Одна из них находится на берегу Японского моря! Возможно, путевки на июньские смены приобрести будет трудно, но на июль и август места еще точно есть.
Дружина имени Бонивура на летний сезон 2024 предлагает сразу пять смен. Некоторые длятся 10 дней, некоторые 18. Стоимость одной стартует от 30 тысяч рублей. И помните — у каждой смены есть свои возрастные ограничения.
Дружина «Созвездие» предлагает шесть разных смен длительностью от 10 до 18 дней. Стоимость начинается от 30 тысяч рублей и может превышать 50 тысяч рублей. Зато есть направления, куда можно отправить ребенка от восьми лет.
Дружина «Азимут» находится около Японского моря. И она единственная предлагает приехать не только детям, но и взрослым, то есть отдохнуть целой семьей! Цены на путевку начинаются от 25 тысяч рублей.
Лагерь «Энергетик»
Сам лагерь находится недалеко от Хабаровска, в поселке Бычиха. К сожалению, на первые две смены путевки уже закончились, но осталось еще две, которые пройдут в конце июля и в начале августа.
Например, смена «Тайны природы» пройдет с 18 июля по 7 августа. За это время ребенок сможет ближе познакомиться с миром, который окружает нас. А направление «Планета людей», смена по которому пройдет с 10 по 30 августа, отправит ребят в путешествие в прошлое! Стоимость начинается от 50 тысяч рублей.
Лагерь «Мир детства»
Находится территория в селе Воронежское-2. Традиционно на летний сезон будет доступно четыре разных смены. В этом году добавили еще и осенние направления, куда можно приехать на несколько дней всей семьей. Стоимость путевок начинается от 50 тысяч рублей. Семейные смены продлятся всего два дня. Стоимость — 5500 рублей.
Первая гражданско-патриотическая смена «Наследники великой России» пройдет с 4 по 22 июня. Возраст детей от шести до 17 лет. Пройдет она совместно с патриотическим клубом «Взлет». Дети смогут посетить различные активности, например: «Оружие и его назначение. Стрельба», «Парашютно-десантная подготовка», «Основы самообороны», «Ориентирование на местности. Выживание в лесу», «Первая медицинская помощь», «Церемониальный отряд». Пройдет захватывающая игра «Зарница» и «Лазертаг». А еще ребят ждут такие мероприятия, как «Визит-шоу», конкурс мальчишек «Я — защитник Отечества», конкурсная программа «Кольцовка песен на патриотическую тему».
Вторая творческая смена «Вектор звездного успеха» пройдет с 24 июня по 12 июля. Возраст детей от шести до 17 лет. Участники смены — это большой «творческий хоровод», сообщество, живущее по определенным правилам и нормам красоты, искусства и творчества. Их ждет приятный отдых на поляне талантов, конкурсы, игры, купание в бассейне, межотрядные встречи, дискотеки, концерт вожатых и незабываемый костер дружбы!
Третья познавательная смена — игра-путешествие «Секреты зеленой планеты» пройдет с 15 июля по 2 августа. Возраст детей от шести до 17 лет. Главная идея — помочь воспитанникам учреждения научиться так относиться к зеленой планете, чтобы ей не было больно и стыдно за нас. Друзья зеленой планеты — временный коллектив детей, объединенных общими интересами, идеями, творческими планами, готовыми развиваться как духовно, так и физически, проявлять смекалку, получать радость от общения со сверстниками.
Четвертая оздоровительная смена «Азбука здоровья» пройдет с 5 по 23 августа. Возраст детей от шести до 17 лет. В течение смены ребята много тренируются, готовят новые постановочные танцевальные программы, а еще большое внимание уделяют своему здоровью! Они являются активными участниками спортивных праздников, соревнований, много играют, живут под девизом: «Мое здоровье в моих руках».
Лагерь Олега Кошевого
Лагерь находится в селе Воронежское-2. Всего в этом году будет доступно три разных смены. Стоимость начинается от 40 тысяч рублей.
Первая — «Тайна планеты Кошевой», 16.06.2024 — 06.07.2024. Юные астрономы и космонавты в составе космических экипажей станут участниками космической экспедиции на семи удивительных планетах, каждая из которых даст путешественникам знания и умения, необходимые для героя космоса!
Вторая — «Остров сокровищ», 10.07.2024 — 30.07.2024. Юные искатели приключений отправятся на поиски загадочного острова по бескрайним просторам морей на своих непобедимых фрегатах, пройдут невероятные испытания, отыщут тотем и обретут настоящие сокровища.
Третья — «Детская студия телевидения», 03.08.2024 — 20.08.2024. Каждая творческая команда в рамках смены создаст свою программу, а оценивать ее будет не только уважаемое жюри, но и успешные медийные лица, талантливые журналисты, репортеры, ведущие известных студий телевидения нашего города и края.
«КиберЛагерь»
Летняя смена в «КиберЛагере» проводится с уклоном в изучение IT-профессий. Начало лагеря с 27 июня. Занятия проводятся пять дней подряд — с утра до вечера, с 9 до 18:30. Всего в летний сезон 2024 будут пять разных смен. Детей ждут мастер-классы от лучших разработчиков города. Ежедневно вкусное трехразовое питание, проектная работа, интересные экскурсии и встречи с разработчиками. Ребята попробуют себя в роли мультипликатора, оживят персонажей, придумают сюжет и создадут мультфильм по собственному сценарию. Стоимость билетов: от 11 900 до 12 900 рублей.