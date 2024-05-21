Глава города и депутат Госдумы проверили ремонт дорог в Иркутске

Проверку хода ремонтных работ на дорогах Иркутска провели глава города Руслан Болотов и депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Сергей Тен. С ревизией они посетили улицы Академическая и Чайковского. Об этом сообщили в администрации областной столицы.
— Несмотря на то, что фактически сезон только начался, а контракты на ремонт заключили только в апреле, уже просматриваются результаты: начались работы с зелеными насаждениями, частично завершено благоустройство тротуаров, — заметил Сергей Тен.
Академическая улица в этом году будет благоустроена на участке от Старо-Кузьмихинской до Костычева, планы по улице на строительный сезон такие: положить больше 20 тысяч квадратов асфальта на проезжую часть и семь тысяч квадратных метров тротуаров. Помимо того, на улице появятся четыре новых остановочных пункта, три светофора, а также протяженная зеленая зона в 4,2 тысячи квадратных метров, где высадят 42 дерева. Уровень готовности участка сейчас оценивают в 23 процента.
— Темп работы в этом году высокий. Особое внимание при ремонте уделяется пожеланиям жителей города. Так, на Академической расширят проезжую часть, благодаря этому после ремонта снизится плотность потока машин. Это поможет снизить риск возникновения аварий, — отметил глава Иркутска Руслан Болотов.
Стоит сказать, что исполнители дорожных работ намерены закончить ремонт раньше установленных сроков. Кроме того, в планах преобразить больше городских улиц, чем было задумано изначально.