Глава города и депутат Госдумы проверили ремонт дорог в Иркутске

Академическая улица в этом году будет благоустроена на участке от Старо-Кузьмихинской до Костычева, планы по улице на строительный сезон такие: положить больше 20 тысяч квадратов асфальта на проезжую часть и семь тысяч квадратных метров тротуаров. Помимо того, на улице появятся четыре новых остановочных пункта, три светофора, а также протяженная зеленая зона в 4,2 тысячи квадратных метров, где высадят 42 дерева. Уровень готовности участка сейчас оценивают в 23 процента.