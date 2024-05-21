Хищные птицы изменили пути миграции из-за боевых действий на Украине

Исследование провели ученые из Университета Восточной Англии, Британского фонда орнитологии и Эстонского университета естественных наук. Они изучили миграционные маршруты 19 птиц при помощи GPS-трекеров, когда те возвращались с зимовки в Греции и Восточной Африке в Белоруссию в марте и апреле 2022 года, вскоре после начала полномасштабных боев на Украине. Эти данные они сравнили с другими маршрутами, которых придерживались 20 птиц в 2018—2021 годах.
Результаты показали, что после начала военных действий большие подорлики пролетали в среднем дополнительные 85 км, их путь длился на 55 часов дольше, при этом скорость полета самцов была ниже. До начала конфликта 90% птиц останавливались на Украине, после — только 32%, а некоторые вообще облетали территорию страны. По словам ученых, самые заметные отклонения от привычного маршрута фиксировали в зоне, где была наиболее высокая военная активность.
Уязвимым птицам потребовалось больше времени, чтобы добраться до мест размножения, и они затратили на это больше энергии. «Это похоже на то, как если бы вы пробежали марафон, но без перерывов, чтобы попить воды. А на финише вас еще попросили пробежать дополнительные семь или восемь миль», — сказал Чарли Рассел из Университета Восточной Англии (цитата по Guardian).
Помимо того, большие подорлики испытали сильный стресс, отмечают авторы исследования. Это может отрицательно сказаться на размножении птиц и на шансах на выживание среди птенцов.
По словам доктора Джоша Милберна из Университета Лафборо, исследование подтверждает, что «война оказывает чрезвычайно негативное воздействие на диких животных».