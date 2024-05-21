Хищные птицы изменили пути миграции из-за боевых действий на Украине

Уязвимым птицам потребовалось больше времени, чтобы добраться до мест размножения, и они затратили на это больше энергии. «Это похоже на то, как если бы вы пробежали марафон, но без перерывов, чтобы попить воды. А на финише вас еще попросили пробежать дополнительные семь или восемь миль», — сказал Чарли Рассел из Университета Восточной Англии (цитата по Guardian).