110% месячной нормы осадков выпало в Омске за одну ночь

При этом по северо-западным районам Омской области осадки не отмечались.
В Омске же выпало 34 мм осадков, что составляет 110% от месячной нормы. По данным Обь-Иртышского УГМС, был перекрыт исторический максимум, зафиксированный в 2006 году. Тогда в Омске выпало 7,9 мм осадков.
В предстоящие дни погода в регионе будет неустойчивой. И вновь ожидаются дожди, а местами — грозы.
Напомним, что из-за обильных дождей вечером 20 мая троллейбусы №№ 4 и 67 не ходили по Нефтезаводской на участке от улицы Энтузиастов до ОНПЗ.