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110% месячной нормы осадков выпало в Омске за одну ночь

В ночь с 19 на 20 мая в Омске выпало рекордное количество осадков.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 88% 758 мм рт. ст. +21°
Источник: МК.RU Омск

При этом по северо-западным районам Омской области осадки не отмечались.

В Омске же выпало 34 мм осадков, что составляет 110% от месячной нормы. По данным Обь-Иртышского УГМС, был перекрыт исторический максимум, зафиксированный в 2006 году. Тогда в Омске выпало 7,9 мм осадков.

В предстоящие дни погода в регионе будет неустойчивой. И вновь ожидаются дожди, а местами — грозы.

Напомним, что из-за обильных дождей вечером 20 мая троллейбусы №№ 4 и 67 не ходили по Нефтезаводской на участке от улицы Энтузиастов до ОНПЗ.