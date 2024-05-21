За год в Кузбассе сильнее всего подорожали яйца и аренда квартир

Согласно цифрам, сильнее всего из продуктов в Кузбассе подорожали яйца (на 48%). На втором месте мясо птицы, которое стало дороже на 38%, по сравнению с ценами 2023 года. Фрукты и цитрусовые поднялись в цене на 26%, а свинина — на 15%.