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За год в Кузбассе сильнее всего подорожали яйца и аренда квартир

Цены на яйца выросли почти вдвое.

Кемеровстат опубликовал данные инфляции на апрель 2024 года.

Согласно цифрам, сильнее всего из продуктов в Кузбассе подорожали яйца (на 48%). На втором месте мясо птицы, которое стало дороже на 38%, по сравнению с ценами 2023 года. Фрукты и цитрусовые поднялись в цене на 26%, а свинина — на 15%.

Рынок услуг за год тоже потерпел изменения. Например, в среднем стоимость аренды квартиры поднялась на 19%, профессиональное обучение подорожало на 15%. Сфера развлечений тоже стала дороже — билет в кино стал дороже на 17%, а в театр — на 22,5%.

Отдыхать за границей тоже стало дороже. Зарубежный туризм поднялся в цене на 19,5%.