В Башкирию придут дожди и похолодание. Температура воздуха опустится до +10,+15°.
По данным синоптиков Башгидромета, 21 мая в республике будет наблюдаться хорошая погода, ветер западный умеренный. Воздух прогреется до +18,+23°.
Однако 22 мая местами пройдут дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+11°, местами до +1°, днем +15,+20°;
23 мая непогода возьмет вверх — дожди, ветер, ночные заморозки на поверхности почвы до −3 градусов. Температура воздуха ночью +2,+7°, днем +10,+15°.