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В Башкирию придут дожди и похолодание

Температура воздуха опустится до +10,+15°.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Reuters

В Башкирию придут дожди и похолодание. Температура воздуха опустится до +10,+15°.

По данным синоптиков Башгидромета, 21 мая в республике будет наблюдаться хорошая погода, ветер западный умеренный. Воздух прогреется до +18,+23°.

Однако 22 мая местами пройдут дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+11°, местами до +1°, днем +15,+20°;

23 мая непогода возьмет вверх — дожди, ветер, ночные заморозки на поверхности почвы до −3 градусов. Температура воздуха ночью +2,+7°, днем +10,+15°.