Приметы на день Ивана Долгого: что нельзя делать 21 мая 2024 года

Во вторник, 21 мая, вспоминают апостола Иоанна Богослова, которого считают одним из самых приближенных учеников Христа. Народный праздник называется Иван Долгий или Иван Пшеничный.
Что можно делать 21 мая:
- хозяйки в этот день пекли пироги с вареньем и клали в начинку монету. Считалось, кому она попадется, у того год богатым будет;
- в полях начинали сеять пшеницу;
- в этот праздник считалось важным надевать чистую одежду;
Что нельзя делать 21 мая:
- ссориться;
- носить нестиранные или грязные вещи;
- гадать;
- делать ремонт в доме или строить его;
- стирать, гладить, убираться;
Народные приметы:
- черемуха цветет — почва готова к посеву пшеницы;
- утром дождь — к богатому урожаю грибов и ягод.