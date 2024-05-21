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Приметы на день Ивана Долгого: что нельзя делать 21 мая 2024 года

Во вторник, 21 мая, вспоминают апостола Иоанна Богослова, которого считают одним из самых приближенных учеников Христа.

Источник: МК.RU Челябинск

Во вторник, 21 мая, вспоминают апостола Иоанна Богослова, которого считают одним из самых приближенных учеников Христа. Народный праздник называется Иван Долгий или Иван Пшеничный.

Что можно делать 21 мая:

  • хозяйки в этот день пекли пироги с вареньем и клали в начинку монету. Считалось, кому она попадется, у того год богатым будет;
  • в полях начинали сеять пшеницу;
  • в этот праздник считалось важным надевать чистую одежду;

Что нельзя делать 21 мая:

  • ссориться;
  • носить нестиранные или грязные вещи;
  • гадать;
  • делать ремонт в доме или строить его;
  • стирать, гладить, убираться;

Народные приметы:

  • черемуха цветет — почва готова к посеву пшеницы;
  • утром дождь — к богатому урожаю грибов и ягод.