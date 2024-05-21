Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана во вторник

«Под влиянием атмосферных фронтов на большей части страны пройдут дожди с грозами, на севере град, в горных районах юга республики шквал, в горных районах Алматинской области — осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, в горных районах юго-востока страны — туман», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9, днем +13+15.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12, днем +20+22.
В Шымкенте переменная облачность, в первой половине ночи кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный 8−13, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12, днем +24+26.
В Акмолинской области днем +12+17, ночью +4+9.
В области Улытау днем +12+17, ночью +4+9 (на востоке +11).
В Карагандинской области днем +14+19 (на юге +23), ночью +6+11.
В Западно-Казахстанской области днем +19+24, ночью +4+9.
В Атырауской области днем +21+26, ночью +7+12.
В Мангистауской области днем +17+22 (на юге +25), ночью +10+15.
В Актюбинской области днем +17+22, ночью +2+7 (на юге +10).
В Костанайской области днем +13+18 (на западе, севере +21), ночью +3+8.
В Северо-Казахстанской области днем +13+18, ночью +3+8.
В Павлодарской области днем +16+21, ночью +6+11.
В области Абай днем +18+23 (на западе +13), ночью +10+15 (на западе +5).
В Восточно-Казахстанской области днем +18+23 (на востоке +13), ночью +10+15 (на востоке +5).
В Кызылординской области днем +23+28 (на севере +20), ночью +9+14.
В Туркестанской области днем +23+28, ночью +10+15.
В Жамбылской области днем +20+25, ночью +10+15.
В Алматинской области днем +20+25, ночью +10+15.
В области Жетысу днем +19+24, ночью +9+14.
Высокая пожарная опасность сохраняется на юге Карагандинской, на северо-западе Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области, в центре области Абай.
На юге Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность.
На юге области Абай, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозами осадков будут наблюдаться колебания уровней воды. А также, в связи с поступлением воды с территории РФ на реке Урал продолжаются повышение уровня воды», — предупредили синоптики.