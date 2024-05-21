Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана во вторник

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозами осадков будут наблюдаться колебания уровней воды. А также, в связи с поступлением воды с территории РФ на реке Урал продолжаются повышение уровня воды», — предупредили синоптики.