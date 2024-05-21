Из-за тумана в аэропорту Кемерова не могут сесть самолёты

Рейс из Казани должен был прибыть в 6.50 по местному времени. Прибытие самолёта перенесли на 10.22. Также задержали рейс из Москвы и два самолёта из Новосибирска. Также изменено время вылета самолётов в Москву, Казань и Новосибирск. Вся информация опубликована на официальном сайте аэропорта Кемерова им. А. А. Леонова.