Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за тумана в аэропорту Кемерова не могут сесть самолёты

Задерживается 9 рейсов.

Согласно данным аэропорта Кемерова, четыре рейса не могут сесть из-за тумана, а пять не могут вылететь.

Рейс из Казани должен был прибыть в 6.50 по местному времени. Прибытие самолёта перенесли на 10.22. Также задержали рейс из Москвы и два самолёта из Новосибирска. Также изменено время вылета самолётов в Москву, Казань и Новосибирск. Вся информация опубликована на официальном сайте аэропорта Кемерова им. А. А. Леонова.

Ранее мы сообщали, что Кемерово сможет принимать международные рейсы после реконструкции взлётно-посадочной полосы.