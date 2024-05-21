Акция по выявлению меланомы пройдёт в Хабаровском крае

23 и 24 мая в Хабаровском крае пройдет акция, посвященная Дню диагностики меланомы в России. Проверить опасность кожных образований можно в Краевом кожно-венерологическом диспансере в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре и Амурске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ежегодные консультации проходят в рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение». В рамках акции жители региона могут бесплатно обследовать родинки, папилломы и пигментные пятна, а также получить консультацию специалиста. — Меланома — один из самых агрессивных видов рака, быстро развивается, но если обнаружить это заболевание на первой стадии, то оно излечимо в 90% случаев. При выявленной онкологии на второй и последующих стадиях люди погибают в 80% случаев. Именно поэтому нужно проявлять крайнюю осторожность относительно состояния своего здоровья. Обнаружив какое-либо даже маленькое образование на коже или изменение уже имеющейся родинки, нужно незамедлительно проконсультироваться с врачом, — рассказала заместитель главного врача по медицинской части Краевого кожно-венерологического диспансера Зоя Фролова.
В рамках акции посетить врача-дерматовенеролога Краевого кожно-венерологического диспансера можно 23 и 24 мая.
— Хабаровск, ул. Ангарская, 5, с 08.00 до 19.00 ч. Телефон для справок:
— Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, 22, корп. 2 с 08.00 до 19.00 ч. Телефон для справок:
— Николаевск-на-Амуре, ул. Воровского, 13, с 08.00 до 15.00 ч. Телефон для справок:
— Амурск, ул. Амурская, 7А, с 08.00 до 15.00 ч. Телефон для справок: