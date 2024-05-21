Педагоги из регионов России хотят работать в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершился конкурс на участие в программе «Земский учитель», входящей в национальный проект «Образование». 133 человека из 38 регионов выразили желание работать в сельской местности и малых городах региона. По установленной квоте от Минпросвещения отобраны 24 претендента. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— Каждый год мы получаем много заявок от желающих принять участие в программе «Земский учитель». Педагоги из разных регионов страны стремятся работать в образовательной сфере Хабаровского края. Количество абитуриентов, поступающих в педагогические вузы и колледжи, также растет с каждым годом. В текущем учебном году в школы региона было принято 400 молодых специалистов. Это свидетельствует об увеличении престижа профессии педагога в нашем регионе, — рассказала министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.
В настоящее время в рамках программы в регионе работают 18 педагогов. Основные требования для участия в программе — гражданство РФ, готовность к переезду и работе не менее пяти лет в выбранной школе, а также возраст до 55 лет на момент подачи документов. Учителя, принимающие участие в программе, получают единовременную выплату в размере двух миллионов рублей для обустройства на новом месте.