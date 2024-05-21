Педагоги из регионов России хотят работать в Хабаровском крае

В настоящее время в рамках программы в регионе работают 18 педагогов. Основные требования для участия в программе — гражданство РФ, готовность к переезду и работе не менее пяти лет в выбранной школе, а также возраст до 55 лет на момент подачи документов. Учителя, принимающие участие в программе, получают единовременную выплату в размере двух миллионов рублей для обустройства на новом месте.