«Светлое помещение с видом на море»: как арестованному американцу живется в СИЗО Приморья

Во Владивостоке арестовали американца Гордона Блэка по обвинению в краже. Он находится в СИЗО, но не жалуется на условия содержания, сообщает «КП — Дальний Восток» со ссылкой на РИА Новости.
Корреспондентов и общественных деятелей заинтересовало, с какими проблемами он успел столкнуться в заключении. Оказалось, он остается довольным отношением сотрудников и заключенных в своей камере. Об этом Блэк сообщил представителям общественной наблюдательной комиссии Приморья (ОНК).
Как сообщил председатель региональной ОНК Владимир Найдин, у Гордона несколько раз уточняли, есть ли у него жалобы на условия и отношение к нему, но он ответил отрицательно.
Сейчас Гордон Блэк находится под стражей в четырехместной камере на четвертом этаже. В помещении светло и сухо, но главное — есть окошко, из которого открывается вид на Японское море.
Ранее «Комсомолка» сообщила о том, как арестованный в России американец, которому Штаты обещали поддержку, критиковал НАТО и Байдена.