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Главные новости в Молдове 21 мая

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 21 мая 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

1. Кишинёв заблокируют на три дня: В столицу 21 мая прибудет 40 иностранных делегаций — на многих улицах движение будет ограничено.

2. Власти раздражены тем, что не могут заткнуть рот всему народу: Почему для большинства людей TikTok и Telegram в Молдове стали реальной альтернативой провластной точки зрения.

3. Такого омерзительного, ежедневного позора, как при Санду и ПАС, Молдова не видела никогда: Чего боится власть, отбирая у пассажиров мелкие деньги, обыскивая и проверяя телефоны в аэропорту.

4. Погибла при странных обстоятельствах: В Молдове директора гимназии нашли повешенной в спортзале — полиция подтвердила.

5. Власть в Молдове обожает мишуру: Наградят, для видимости, выдающихся мастеров культуры, потом заставят «Лэутаров» часами томиться на таможне, и денег для памятника Волонтиру так и не найдется.