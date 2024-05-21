Главные новости в Молдове 21 мая

1. Кишинёв заблокируют на три дня: В столицу 21 мая прибудет 40 иностранных делегаций — на многих улицах движение будет ограничено.
2. Власти раздражены тем, что не могут заткнуть рот всему народу: Почему для большинства людей TikTok и Telegram в Молдове стали реальной альтернативой провластной точки зрения.
3. Такого омерзительного, ежедневного позора, как при Санду и ПАС, Молдова не видела никогда: Чего боится власть, отбирая у пассажиров мелкие деньги, обыскивая и проверяя телефоны в аэропорту.
4. Погибла при странных обстоятельствах: В Молдове директора гимназии нашли повешенной в спортзале — полиция подтвердила.
5. Власть в Молдове обожает мишуру: Наградят, для видимости, выдающихся мастеров культуры, потом заставят «Лэутаров» часами томиться на таможне, и денег для памятника Волонтиру так и не найдется.