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Обработка территорий от клещей закончилась в Хабаровске

В Хабаровске завершилась акарицидная обработка территорий.

Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в общей сложности было обработано 343 территории общей площадью 958,9 гектара. Для сравнения в 2023 году за тот же период было обработано на 226 гектаров меньше. Увеличение обрабатываемых участков объясняют ростом зеленых массивов: парков, скверов, детских садов, школ и летних лагерей. Также были обработаны зеленые зоны с большой проходимостью людей.

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