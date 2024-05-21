Обработка территорий от клещей закончилась в Хабаровске

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в общей сложности было обработано 343 территории общей площадью 958,9 гектара. Для сравнения в 2023 году за тот же период было обработано на 226 гектаров меньше. Увеличение обрабатываемых участков объясняют ростом зеленых массивов: парков, скверов, детских садов, школ и летних лагерей. Также были обработаны зеленые зоны с большой проходимостью людей.