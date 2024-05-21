В Башкирии начали гидравлические испытания на теплосетях

В Уфе первыми без горячей воды остались жители Черниковки и Советского района. Гидравлические испытания запустили в домах на улицах Кольцевая от Мира до Боткина, Космонавтов, Первомайская от Маяковского до Комарова, Льва Толстого, Горького, Новочеркасская, Интернациональная от Ульяновых до Комарова, Комарова, Ульяновых и в Шкаповском переулке. Также в домах по улицам Кирова, Айская, 50 лет Октября, Пархоменко, Революционная, Мингажева, Ветошникова, Достоевского, 8 Марта, Владивостокская, Харьковская, Кустарная, Цюрупы, Чернышевского, Худайбердина, Крупской и Ленина.