Движение транспорта изменится в центре Хабаровска в День города

В день 166-летней годовщины со дня образования Хабаровска, 1 июня, изменится схема движения ряда маршрутов общественного транспорта, который следует через центр города. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», изменения вносятся в связи с проведением в столице региона арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск», из-за которого часть улицы Муравьёва-Амурского сделают пешеходной. Ограничения будут действовать с 13:00 до 19:00.
Изменение движения общественного транспорта в День города, 1 июня.
Автобусные маршруты:
№ 1 Л — транспорт будет следовать с улицы Ленина по улице Волочаевской на улицу Серышева и далее по установленной схеме;
№ 1С — автобусы будут следовать с улицы Серышева по улице Дзержинского на улицу Ленина и далее по установленной схеме;
№ 8 — в направлении центра города с улицы Калинина маршрут пойдет по улицам Серышева, Дзержинского, Ленина на улицу Волочаевскую и в обратном направлении по установленной схеме;
№ 10 — при движении от автовокзала автобусы будут следовать с улицы Серышева по улице Дзержинского на улицу Ленина и по установленной схеме;
№ 14, 19, 82 — в направлении центра города с улицы Муравьева-Амурского маршруты будут двигаться по улицам Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Пушкина на улицу Карла Маркса и в обратном направлении по установленной схеме;
№ 17, 49 — в направлении центра с улицы Калинина транспорт будет следовать по улицам Серышева, Дзержинского, Муравьева-Амурского на улицу Волочаевскую и далее по установленной схеме;
№ 23 — в направлении центра города с улицы Серышева маршрут будет двигаться по улице Дзержинского на улицу Ленина и далее по установленной схеме;
№ 29К — по улице Волочаевской транспорт будет следовать до Амурского бульвара и далее по установленной схеме;
№ 29П — с Амурского бульвара маршрут пойдёт по улице Дзержинского на улицу Ленина и далее по установленной схеме;
№ 34 — в направлении от Автовокзала транспорт будет следовать с улицы Муравьева-Амурского по улицам Дзержинского, Ленина на улицу Калинина и далее по установленному маршруту. В обратном направлении автобусы поедут с улицы Запарина по улицам Ленина, Волочаевской на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме;
№ 52 — при движении от переулка Облачного с улицы Ленина транспорт направится по улице Волочаевской до Амурского бульвара и далее по установленной схеме;
№ 56 — в направлении центра города с улицы Муравьева-Амурского транспорт будет следовать по улице Дзержинского на улицу Ленина и по установленной схеме;
№ 58 — в направлении из центра города с Амурского бульвара транспорт направится по улице Дзержинского на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме;
№ 61К — с улицы Муравьева-Амурского автобусы пойдут по улице Волочаевской на улицу Серышева и далее по установленной схеме;
№ 61С — с улицы Комсомольской транспорт направится на Амурский бульвар, улицы Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме;
№ 71 — в направлении Северного микрорайона маршрут пойдет по улице Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Комсомольской на улицу Серышева и далее по установленному маршруту. В направлении Южного микрорайона с улицы Серышева автобусы поедут по улицам Дзержинского, Ленина на улицу Калинина и далее по установленной схеме;
№ 73 — с улицы Запарина транспорт будет следовать по Уссурийскому бульвару, улицам Дзержинского, Ленина на улицу Калинина и далее по установленной схеме;
№ 83 — автобусы будут следовать с улицы Запарина с правым поворотом на улицу Ленина до улицы Дзержинского и далее по установленной схеме;
№ 83П — с улицы Ленина транспорт будет следовать до улицы Калинина и далее по установленной схеме.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, движение всех видов транспорта будет контролироваться сотрудниками ДПС. Жителей и гостей города просят учитывать информацию при планировании поездок в день проведения праздничных мероприятий.