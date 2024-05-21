Движение транспорта изменится в центре Хабаровска в День города

№ 34 — в направлении от Автовокзала транспорт будет следовать с улицы Муравьева-Амурского по улицам Дзержинского, Ленина на улицу Калинина и далее по установленному маршруту. В обратном направлении автобусы поедут с улицы Запарина по улицам Ленина, Волочаевской на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме;