Синоптики рассказали об очередном холодном фронте, подходящем к Иркутску

По словам начальника гидрометеорологического центра Иркутского УГМС Юлии Яньковой, к Иркутску приближается очередной холодный атмосферный фронт, который уже принес в северные и западные районы региона ветер и дождь.
— Уже сейчас по северу и западу области своей центральной частью проходит циклон. Из-за этого в тех районах мы уже фиксируем умеренные осадки и ветер до 17−22 метров в секунду. Сегодня ночью этот холодный фронт доберется и до Иркутска, поэтому погода испортится, — сказала Янькова (цитата ИрСити).
По её словам, сегодня, 21 мая, в Иркутске будет облачно, 20 градусов тепла и, вероятно, слабый дождь.
— В целом, всю эту неделю в Иркутске преимущественно будет неустойчивая погода. Холодно уже не будет, но и жары не предвидится. Мы ждем осадки, в четверг 23 мая они могут доходить до умеренного дождя, зато он достаточно быстро кончится. И температура в ближайшие три дня будет примерно на одном уровне: по ночам — до плюс 7 градусов, днем —до плюс 20.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Братске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, температура до плюс 16 градусов.