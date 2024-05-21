Синоптики рассказали об очередном холодном фронте, подходящем к Иркутску

— В целом, всю эту неделю в Иркутске преимущественно будет неустойчивая погода. Холодно уже не будет, но и жары не предвидится. Мы ждем осадки, в четверг 23 мая они могут доходить до умеренного дождя, зато он достаточно быстро кончится. И температура в ближайшие три дня будет примерно на одном уровне: по ночам — до плюс 7 градусов, днем —до плюс 20.