Во Владивостоке отмечают День Тихоокеанского флота

В торжественной церемонии возложения цветов приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Владивостока Константин Шестаков, командующий Тихоокеанским флотом России Виктор Лиина, а также ветераны, члены общественных и патриотических организаций, отмечает пресс-служба мэрии.
Для Владивостока этот праздник является особенным, ведь именно здесь находится родная гавань моряков-тихоокеанцев, куда они возвращаются после походов и где их всегда ждут.
Тихоокеанский флот России является самым «молодым» флотом России, он был основан 11 января 1935 года. В постсоветское время историю флота стали вести с 10 (21) мая 1731 года, когда была создана «русская военная флотилия на Дальнем Востоке» с главной базой в Охотске.
Особенно важную роль Тихоокеанский флот сыграл в разгроме фашизма в годы Великой Отечественной войне.
Сегодня для выполнения поставленных задач Тихоокеанский флот имеет в своем составе ракетные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли, морскую противолодочную и истребительную авиацию, сухопутные войска, части сухопутных и береговых войск.
Штаб Тихоокеанского флота располагается во Владивостоке.