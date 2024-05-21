Главные новости за 20 мая

100 лет назад родился Азнавур Шарль, французский певец, композитор и киноактер. Написал около 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и телеканала CNN, Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века, внесен в зал славы песенных авторов. В числе всемирно известных песен Азнавура: «Богема», «Мама», «Вечная любовь», «Немодные радости», «Молодость», «Изабелла», «Ностальгия», «Она», «Как говорят», «Аве Мария», «Нет, я ничего не забыл», «Я уже представлял», «Потому что», «Две гитары», «Унеси меня», «Умереть за любовь» и др. Умер в 2018 году.