Главные новости за 20 мая

ВЧЕРА.
Лукашенко требует от КГБ решительно пресекать деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси.
Лукашенко видит перспективы, чтобы существенно добавить в сотрудничестве с Магаданской областью.
«Эбрахим Раиси был настоящим другом Беларуси». Лукашенко направил соболезнование в связи с гибелью Президента Ирана.
Посол Ирана: все договоренности и планы с Беларусью будут выполняться, несмотря на произошедшую трагедию.
Алейник прибыл в Астану для участия в заседании СМИД ШОС.
В КГК и Минздраве пояснили, как усовершенствуют регулирование цен на платные медуслуги и лекарства.
Минобразования: около 120 тыс. молодых людей будут трудоустроены в свободное от учебы время.
Как в столичных школах пройдут последние звонки, выпускные и ЦЭ, рассказали в горисполкоме.
В Минске назвали адреса, где с
«Беларусь в миниатюре». Чем завлекают москвичей Дни Минской области на ВДНХ.
До +28°С, дожди и грозы. Какой будет погода в Беларуси на этой неделе.
СЕГОДНЯ.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Зарплата “в конвертах”: последствия для работников и нанимателей». Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Актуальные вопросы сохранения биоразнообразия в Беларуси», приуроченная к Международному дню биологического разнообразия (22 мая). Начало в 11.00.
Выставка памятных монет Национального банка «Чеканя память», приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 31 мая в Музее истории Великой Отечественной войны.
Выставка «Земля кровоточит историей», посвященная 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 25 августа в Национальном центре современных искусств Беларуси.
Выставочный проект «Памяці вечны агонь», посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 17 ноября в Национальной библиотеке Беларуси.
ЗАВТРА.
Международный день биологического разнообразия. Провозглашен по решению 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в день принятия Конвенции о биологическом многообразии (22 мая 1992 года, Найроби).
165 лет назад родился Дойл Артур Конан, английский писатель, один из корифеев детективной литературы XX века, создатель образа сыщика-любителя Шерлока Холмса. Умер в 1930 году.
100 лет назад родился Азнавур Шарль, французский певец, композитор и киноактер. Написал около 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и телеканала CNN, Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века, внесен в зал славы песенных авторов. В числе всемирно известных песен Азнавура: «Богема», «Мама», «Вечная любовь», «Немодные радости», «Молодость», «Изабелла», «Ностальгия», «Она», «Как говорят», «Аве Мария», «Нет, я ничего не забыл», «Я уже представлял», «Потому что», «Две гитары», «Унеси меня», «Умереть за любовь» и др. Умер в 2018 году.
80 лет назад родился Горулев Юрий Николаевич, белорусский режиссер-оператор, сценарист документального кино. В 1971 году окончил Ленинградский институт кинематографии, в 1982 году ВГИК. С 1975 года на «Беларусьфильме». Оператор более 100 фильмов, среди которых: «Трамплин у озера», «Продолжение жизни», «Виленский сборник», «Мир всем» и др. Режиссуру Горулева отличает стремление уловить и передать приметы времени, исследуя судьбы людей в извечных траекториях жизни и смерти. Лауреат премии «За духовное возрождение» (2006). Умер в 2021 году.