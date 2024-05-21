Дожди с грозами ожидаются сегодня в Беларуси

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с грозами прогнозируются сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.