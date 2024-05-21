Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Утром местами сгустится слабый туман. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха составит плюс 21−28 градусов.
Дожди с грозами ожидаются сегодня в Беларуси
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с грозами прогнозируются сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.