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Дожди с грозами ожидаются сегодня в Беларуси

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с грозами прогнозируются сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Reuters

Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Утром местами сгустится слабый туман. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха составит плюс 21−28 градусов.