Новосибирцев напугал ребенок, моливший о помощи из окна десятого этажа

В МАСС опубликовали памятку о зависимости детей от гаджетов. Если ребенку давать безграничный доступ к ним, начнутся проблемы. Например, ребенок забудет о своих обязанностях и учебе, станет раздражительным и рассеянным, а порой замкнутым и агрессивным. У ребенка будет непреодолимое влечение к гаджетам, оторваться от них будет сложно, даже когда необходимо. Чтобы получить гаджет, ребенок будет закатывать истерики. Бороться с зависимостью сложно, но можно. В первую очередь нужно ограничить время использования гаджетов, исключить свободный доступ к ним, установить в доме правила пользования гаджетами. Также детям надо предлагать альтернативные способы развлечений: прогулка, спорт и другое. Родителям нужно контролировать контент, к которому у ребенка есть доступ.