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В Башкирии над Кумертау будут бушевать грозы

В Башкирии над Кумертау будут бушевать грозы.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Башинформ

Грозы будут бушевать по обе стороны Уральского хребта, в том числе в башкирском городе Кумертау, сообщается в телеграм-канале «Метеовести: о погоде и не только». По данным синоптиков. 21 мая зона гроз охватит средние широты Европейской России, юг Предуралья и Урала, а также Курганскую область, отдельные районы Тюменской области и Югры.

Её северная граница пройдёт приблизительно по линии: Тверь-Владимир-Йошкар-Ола-Ижевск-Нижний Тагил. Южная — по линии: Курск-Саранск-Ульяновск-Кумертау-Орск-Тюмень.