В Башкирии над Кумертау будут бушевать грозы.

Грозы будут бушевать по обе стороны Уральского хребта, в том числе в башкирском городе Кумертау, сообщается в телеграм-канале «Метеовести: о погоде и не только». По данным синоптиков. 21 мая зона гроз охватит средние широты Европейской России, юг Предуралья и Урала, а также Курганскую область, отдельные районы Тюменской области и Югры.