Мэрия Новосибирска: причины поломки городских светофоров во время грозы

Недавний сильный ливень привел к отключениям светофоров в Новосибирске. Руководитель управления автомобильных дорог мэрии города Сергей Эпов разъяснил причины этой проблемы. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «nsk.kp.ru».
«В Новосибирске более 400 светофорных объектов, и многие из них устаревшие и нуждаются в модернизации. Кроме того, в городе около 20 светофоров, которые известны своей склонностью к сбоям. В основном поломки происходят из-за повреждения кабельных линий», — сказал Сергей Эпов.
Во время ливня система аварийного отключения срабатывает при попадании влаги, в результате чего светофоры переходят в аварийный режим работы.
«В этом году мы планируем реконструировать и оснастить дополнительными секциями более 80 светофоров. Надеемся, что в ближайшие несколько лет мы сможем решить проблему с отключениями светофоров во время осадков», — добавил Сергей Эпов.
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