Мэрия Новосибирска: причины поломки городских светофоров во время грозы

«В Новосибирске более 400 светофорных объектов, и многие из них устаревшие и нуждаются в модернизации. Кроме того, в городе около 20 светофоров, которые известны своей склонностью к сбоям. В основном поломки происходят из-за повреждения кабельных линий», — сказал Сергей Эпов.