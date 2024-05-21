Иркутские врачи извлекли крейсер «Аврора» из пищевода двухлетней девочки

Со своими подозрениями они обратились в приёмное отделение, и рентгеновский снимок подтвердил, что в нижней трети пищевода малышки действительно находится металлический кораблик. Медработники приняли решение о немедленном проведении эзофагогастродуоденоскопии, поскольку остро выступающие части игрушки цеплялись за стенки пищевода и царапали его. Поэтому извлечение инородного предмета заняло больше времени, чем извлечение, например, обычной монеты.