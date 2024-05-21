Иркутские врачи извлекли крейсер «Аврора» из пищевода двухлетней девочки

Как рассказали irk.aif.ru в Ивано-Матрёнинской детской клинической больнице, во время игры с конструктором двухлетняя девочка проглотила маленький игрушечный кораблик в виде исторического крейсера «Аврора». Родители сразу заподозрили неладное: ребёнок начал подкашливать и вести себя беспокойно.
Со своими подозрениями они обратились в приёмное отделение, и рентгеновский снимок подтвердил, что в нижней трети пищевода малышки действительно находится металлический кораблик. Медработники приняли решение о немедленном проведении эзофагогастродуоденоскопии, поскольку остро выступающие части игрушки цеплялись за стенки пищевода и царапали его. Поэтому извлечение инородного предмета заняло больше времени, чем извлечение, например, обычной монеты.
После операции ребёнка ещё раз обследовали и оставили в больнице под наблюдением. А крейсер «Аврора» в миниатюре занял место в коллекции извлечённых инородных тел отделения эндоскопии.