Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутские врачи извлекли крейсер «Аврора» из пищевода двухлетней девочки

Иркутские врачи рассказали об операции по извлечению одного из самых необычных предметов из пищевода ребёнка.

Источник: Иваново-матренинская больница

Как рассказали irk.aif.ru в Ивано-Матрёнинской детской клинической больнице, во время игры с конструктором двухлетняя девочка проглотила маленький игрушечный кораблик в виде исторического крейсера «Аврора». Родители сразу заподозрили неладное: ребёнок начал подкашливать и вести себя беспокойно.

Со своими подозрениями они обратились в приёмное отделение, и рентгеновский снимок подтвердил, что в нижней трети пищевода малышки действительно находится металлический кораблик. Медработники приняли решение о немедленном проведении эзофагогастродуоденоскопии, поскольку остро выступающие части игрушки цеплялись за стенки пищевода и царапали его. Поэтому извлечение инородного предмета заняло больше времени, чем извлечение, например, обычной монеты.

После операции ребёнка ещё раз обследовали и оставили в больнице под наблюдением. А крейсер «Аврора» в миниатюре занял место в коллекции извлечённых инородных тел отделения эндоскопии.

здоровье